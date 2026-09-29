Ampliamento fiera. Legacoop e Confindustria sostengono il progetto

Dopo Cna e Confesercenti, anche Legacoop e Confindustria intervengono sulla querelle legata ai lavori di ampliamento del quartiere fieristico riminese per rimarcare l'importanza del progetto. "Le criticità legate alla mobilità sono reali e non vanno minimizzate - rilevano i vertici di Legacoop -. Ma proprio per questo riteniamo sbagliato mettere in contrapposizione l’ampliamento della Fiera e le infrastrutture." Confindustria evidenzia invece come "trasformare Rimini in un hub attrattivo, in tutti i mesi dell’anno, garantisce stabilità alle attività economiche valorizzando l’offerta complessiva".

La nota di Legacoop Romagna

La crescita del quartiere fieristico di Rimini rappresenta un investimento sulla competitività dell’intera Romagna e sulla capacità di continuare a ospitare e attrarre grandi manifestazioni internazionali. È questo l'assunto di fondo da cui riteniamo debba partire ogni valutazione sul progetto di ampliamento della Fiera, con il nuovo “cupolone”.

Come sistema cooperativo siamo interessati ad un territorio capace di creare opportunità per le imprese, il lavoro e le comunità.

Rimini ha costruito negli anni una posizione di rilievo nel sistema fieristico nazionale e internazionale e oggi ha davanti a sé una nuova opportunità di crescita, che in realtà coinvolge l’intera Romagna, visti gli accordi stretti negli anni con le Fiere di Cesena (per MacFrut) e Forlì (per Fieravicola).

Il nuovo padiglione e l’arena polifunzionale possono consentire alla Fiera di aumentare la propria capacità, diversificare l’offerta e rafforzare ulteriormente la presenza di manifestazioni che producono ricadute sull’intera economia.

Certo, le criticità legate alla mobilità sono reali e non vanno minimizzate. Ma proprio per questo riteniamo sbagliato mettere in contrapposizione l’ampliamento della Fiera e le infrastrutture.

Al contrario, il nuovo investimento deve rappresentare anche una spinta alla realizzazione delle infrastrutture già indicate nel "Patto" promosso da Legacoop Romagna, come il terzo casello della A14, il completamento del Metromare, l'adeguamento della SS16 e l'alta velocità sulla dorsale adriatica.

Assieme, dobbiamo perciò chiedere con forza che alla crescita della Fiera corrisponda una crescita della qualità delle infrastrutture, senza rinviare gli investimenti privati e industriali.

Anzi, è proprio la capacità di attrarre nuovi eventi e nuove attività che può rafforzare il peso del nostro territorio nelle scelte infrastrutturali regionali e nazionali.

La nota di Confindustria Romagna

Confindustria Romagna ritiene che l'ampliamento del quartiere fieristico di Rimini, rappresenti un intervento importante per lo sviluppo dell’economia di tutta la Romagna.

La Fiera è una delle infrastrutture fondamentali del nostro territorio e il suo potenziamento è importante per creare l’opportunità di attrarre nuove e grandi manifestazioni internazionali, in grado di generare un indotto economico significativo anche in un’ottica di destagionalizzazione in tema di ospitalità.

Il sostegno alla crescita della Fiera è strettamente legato a vari aspetti in tema di attrattività del territorio per diversi settori, favorendo anche la creazione di nuovi posti di lavoro.

In particolare, sul fronte turistico, l'estensione del calendario fieristico è lo strumento principale per creare una nuova offerta in grado di permettere una nuova proposta di respiro internazionale. Trasformare Rimini in un hub attrattivo, in tutti i mesi dell’anno, garantisce stabilità alle attività economiche valorizzando l’offerta complessiva.

Con questa idea, investire nel potenziamento della Fiera significa promuovere una visione moderna e integrata dello sviluppo territoriale, capace di coniugare innovazione, accoglienza e sostenibilità, consolidando la leadership di Rimini e della Romagna nel panorama fieristico e turistico europeo.