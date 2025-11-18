  
SANTOLINI ANCORA PRESIDENTE

Club Nautico di Rimini, eletto il nuovo consiglio direttivo

In foto: il nuovo direttivo
il nuovo direttivo
di Redazione   
Mar 18 Nov 2025 09:47 ~ ultimo agg. 09:48
Si sono svolte nel pomeriggio di domenica le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Club Nautico Rimini. L’assemblea si è aperta con la proiezione di un filmato emozionale che ha ripercorso i quattro anni del mandato uscente, includendo anche un sentito ricordo del past president Pietro Palloni, recentemente scomparso, e un saluto ai giovani atleti delle squadre agonistiche. Successivamente, i soci hanno approvato all’unanimità il bilancio consuntivo e la delibera di affiliazione alla Federazione Canottaggio, procedendo poi alle votazioni.

A ottenere il maggior numero di preferenze è stato il presidente uscente Gianfranco Santolini, con 113 voti. A seguire, a pari merito con 112 voti, Andrea Musone e Giordano Pecci, che nel precedente Direttivo hanno ricoperto rispettivamente il ruolo di vicepresidente con delega alla sezione Vela e quello di consigliere responsabile delle sezioni Motonautica, Pesca Sportiva e della Scuola di Mare. Riconfermati anche Mario Monetti, già consigliere delegato ai Grandi Eventi, con 110 preferenze, Marco Valcamonici, già direttore amministrativo con 109 e Alessandro Dori con 104, nel precedente C.D. economo terra.

Entrano per la prima volta in Consiglio Davide Barosi e Tommaso Pirozzi, insieme a Laura Pennati, già responsabile Vela e segretaria della classe O’pen Skiff, che diventa la prima donna a far parte del direttivo del Club Nautico Rimini. Per il Collegio dei Sindaci Revisori, i più votati sono stati Aurora Migani con 105 preferenze, seguita da Clarissa Sorci (96) e Fabio Po (92). Nel Collegio dei Probiviri, Corrado Eusebi ha ottenuto 88 voti, seguito da Andrea Negri con 85 e Andrea Raggini con 84. In totale, hanno espresso il loro voto 130 soci.

 

