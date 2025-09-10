Cattolica, molestatore ubriaco fermato da due agenti della polizia locale

Domenica scorsa, alle ore 22, le due agenti della polizia locale di Cattolica, Marilena Gasperini e Simona Benelli, sono intervenute su chiamata di una cittadina che dalla finestra aveva sentito una ragazza gridare aiuto. Una volta affacciatasi a poca distanza dalla ragazza ha visto un uomo con i pantaloni calati.

“Arriviamo sul posto – hanno raccontato le agenti – ma non c’è più nessuno. Nel frattempo la centrale ci comunica che è stato avvistato in via Libertà per poi arrivare in via Emilia-Romagna dove lo abbiamo fermato. Ma quello che ci ha colpite sono stati i due minorenni e la ragazza, di 24 anni, che lo hanno inseguito per tutto il tragitto, fino a quando non siamo arrivate noi e subito dopo la pattuglia dei carabinieri. Hanno avuto davvero un grande senso civico. I due minori, un ragazzo di 16 e una ragazza di 17, hanno assistito alla scena e sono accorsi in suo aiuto”. L’uomo, che non risiede a Cattolica, era in evidente stato di alterazione alcolica. È stato affidato ai militari per l’approfondimento delle indagini. Non ha opposto resistenza, ma ha negato i fatti contestati.

“I nostri complimenti di cuore alle due agenti donne della Polizia locale di Cattolica che domenica sera, con grande prontezza e professionalità, hanno fermato e consegnato ai carabinieri della Tenenza di Cattolica, un uomo che poco prima aveva inseguito una ragazza per poi denudarsi di fronte a lei", ha detto l'assessora alla polizia locale Claudia Gabellini. "Un intervento tempestivo e risolutivo delle nostre due agenti a cui hanno contribuito la stessa vittima e due minorenni, un ragazzo e una ragazza che hanno assistito alla scena. Siamo orgogliosi di loro e del grande senso civico e di solidarietà di cui hanno dato prova. E grazie come sempre anche ai carabinieri di Cattolica”.