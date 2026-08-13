Carenze e irregolarità, sgomberato l'hotel Sidney di Bellaria Igea Marina

Questa mattina le forze dell'ordine hanno provveduto allo sgombero dell'hotel Sidney in via Lucano a Igea Marina, provvedimento atteso dopo i recenti controlli nella struttura che hanno confermato una situazione di carenze e irregolarità. Lo scorso 27 luglio un blitz di Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato aveva accertato la mancanza dei titoli per operare, in particolare la Scia. In un altro controllo dello scorso marzo erano stati trovati diversi ospiti irregolari. L'albergo aveva ricevuto ordinanze sindacali di cessazione dell'attività, ma nonostante questo la struttura compariva ancora su grandi piattaforme di prenotazione.

Tra gli ospiti ancora presenti oggi, una trentina, c'erano soprattutto lavoratori stranieri ma anche famiglie e altre situazioni. Ospiti che pagavano regolarmente l'alloggio anche per il mese di agosto, ci ha specificato uno di loro. "Questa notte non so dove andare a dormire", dice. Una ventina le persone che al momento si trovano senza una soluzione.

Lo stesso sindaco Filippo Giorgetti, sottolineando i diversi problemi di ordine pubblico registrati negli ultimi mesi, aveva auspicato di poter arrivare in tempi brevi al provvedimento di sgombero. Prospettiva della quale gli ospiti erano stati avvisati. La proprietà dell'albergo è separata dalla gestione.

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