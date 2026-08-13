  
Indietro
menu
menu

il commento del sindaco

Carenze e irregolarità, sgomberato l'hotel Sidney di Bellaria Igea Marina

In foto: lo sgombero dell'hotel Sidney di Bellaria (foto Adriapress)
lo sgombero dell'hotel Sidney di Bellaria (foto Adriapress)
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Questa mattina le forze dell'ordine hanno provveduto allo sgombero dell'hotel Sidney in via Lucano a Igea Marina, provvedimento atteso dopo i recenti controlli nella struttura che hanno confermato una situazione di carenze e irregolarità. Lo scorso 27 luglio un blitz di Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato aveva accertato la mancanza dei titoli per operare, in particolare la Scia. In un altro controllo dello scorso marzo erano stati trovati diversi ospiti irregolari. L'albergo aveva ricevuto ordinanze sindacali di cessazione dell'attività, ma nonostante questo la struttura compariva ancora su grandi piattaforme di prenotazione.

Tra gli ospiti ancora presenti oggi, una trentina, c'erano soprattutto lavoratori stranieri ma anche famiglie e altre situazioni. Ospiti che pagavano regolarmente l'alloggio anche per il mese di agosto, ci ha specificato uno di loro. "Questa notte non so dove andare a dormire", dice. Una ventina le persone che al momento si trovano senza una soluzione.

Lo stesso sindaco Filippo Giorgetti, sottolineando i diversi problemi di ordine pubblico registrati negli ultimi mesi, aveva auspicato di poter arrivare in tempi brevi al provvedimento di sgombero. Prospettiva della quale gli ospiti erano stati avvisati.  La proprietà dell'albergo è separata dalla gestione. 

https://www.icaroplay.it/programmi/sgomberato-lhotel-sidney-di-bellaria-il-commento-del-sindaco-giorgetti/
Altre notizie
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
la sentenza

Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente
di Lamberto Abbati
il coro di Pietro da Rimini
da domenica 20 settembre

"L’arte racconta scene di vita di San Francesco". La mostra a Verucchio
di Redazione
FOTO
uno dei tanti negozi sfitti del centro di Rimini
Servono misure urgenti

La crisi del commercio: nel riminese in sei anni chiusi 614 negozi
di Redazione
l'attuale semaforo pedonale sulla SS16 all'altezza di via Covignano (da Street View)
anche in via Teodorico

Addio fratture: sottopassi via Covignano/SS16 e via Teodorico, concesse risorse
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO