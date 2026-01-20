Un carico di polli vivi
Camion perde carico in A14. Lunghe code tra Rimini sud e Cattolica
In foto: il camion che ha perso il carico (Adriapress)
di Redazione
1 min
Mar 20 Gen 2026 08:56 ~ ultimo agg. 13:06
Disagi per il traffico in mattinata nel riminese. Intorno alle 8 nel tratto autostradale tra Rimini sud e Cattolica (km 140 direzione sud) un mezzo pesante, a causa di uno sbandamento, ha disperso il carico composto da polli vivi su entrambe le carreggiate. Le code arrivate anche a 5/6 km sia verso Ancona che verso Bologna, tra Pesaro e Riccione. In entrambe le direzioni il traffico è stato incanalato su una sola corsia. Solo dalla tarda mattinata la situazione è lentamente rientrata ma ancora alle 12.30 si segnalavano code fino a due km.
Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso compreso il 118. Praticamente illeso il conducente del camion.
Altre notizie
170 esuberi a San Giovanni
Licenziamenti Aeffe, anche la Regione al tavolo ministeriale
di Redazione
Limiti a proprietà privata
Marcello (FdI): servono modalità chiare sulla rimozione del vincolo alberghiero
di Redazione
di Redazione
Nuovo collegamento polacco
All'aeroporto Fellini torna Varsavia. Quinta rotta con Wizzair
di Redazione
Meteo Rimini