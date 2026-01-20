  
Un carico di polli vivi

Camion perde carico in A14. Lunghe code tra Rimini sud e Cattolica

In foto: il camion che ha perso il carico (Adriapress)
il camion che ha perso il carico
di Redazione   
Mar 20 Gen 2026 08:56 ~ ultimo agg. 13:06
Disagi per il traffico in mattinata nel riminese. Intorno alle 8 nel tratto autostradale tra Rimini sud e Cattolica (km 140 direzione sud) un mezzo pesante, a causa di uno sbandamento, ha disperso il carico composto da polli vivi su entrambe le carreggiate. Le code arrivate anche a 5/6 km sia verso Ancona che verso Bologna, tra Pesaro e Riccione. In entrambe le direzioni il traffico è stato incanalato su una sola corsia. Solo dalla tarda mattinata la situazione è lentamente rientrata ma ancora alle 12.30 si segnalavano code fino a due km.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso compreso il 118. Praticamente illeso il conducente del camion.

