Camion perde carico in A14. Lunghe code tra Rimini sud e Cattolica

Disagi per il traffico in mattinata nel riminese. Intorno alle 8 nel tratto autostradale tra Rimini sud e Cattolica (km 140 direzione sud) un mezzo pesante, a causa di uno sbandamento, ha disperso il carico composto da polli vivi su entrambe le carreggiate. Le code arrivate anche a 5/6 km sia verso Ancona che verso Bologna, tra Pesaro e Riccione. In entrambe le direzioni il traffico è stato incanalato su una sola corsia. Solo dalla tarda mattinata la situazione è lentamente rientrata ma ancora alle 12.30 si segnalavano code fino a due km.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso compreso il 118. Praticamente illeso il conducente del camion.