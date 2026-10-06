  
Indietro
menu
menu

in mattinata

Infortunio mortale. Manifestazione davanti alla Prefettura

In foto: Il 118 e i vigili del fuoco soccorrono l'operaio (foto Migliorini)
Il 118 e i vigili del fuoco soccorrono l'operaio (foto Migliorini)
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

"Contro le morti sul lavoro e per ricordare Saim Myrtaj, deceduto ieri dopo l'infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile di Rimini - questa mattina martedì 6 ottobre alle ore 10.30 i lavori si sono dati appuntamento  davanti alla Prefettura di Rimini su invito della CGIL che scrive: "facciamo sentire la presenza della cittadinanza contro la strage quotidiana nei luoghi di lavoro"

Altre notizie
le fiamme gialle di Ravenna
Operazione GdF Ravenna

Manodopera illecita e riciclaggio milionario. Perquisizioni nel riminese
di Redazione
repertorio @Carabinieri
caccia alla banda

Altro colpo senza scasso, spariti oro e argenteria per 50mila euro
di Lamberto Abbati
Un momento della terza parte di trasmissione
Lunedì alle 20:15 su Icaro TV

Calcio.Basket del 5 ottobre: tra gli ospiti Cicarevic, Munari, Alvisi e Tani
di Icaro Sport
VIDEO
Una sciarpata dei tifosi biancorossi (©Loris Pierini)
Sabato 10 ottobre

Futball Cava Ronco-Rimini vietata ai tifosi ospiti
di Icaro Sport
da sinistra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci
udienza predibattimentale

Via del Ciclamino: Valeria e Manuela in aula, verdetto rinviato al 12 ottobre
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO