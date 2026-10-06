Infortunio mortale. Manifestazione davanti alla Prefettura

"Contro le morti sul lavoro e per ricordare Saim Myrtaj, deceduto ieri dopo l'infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile di Rimini - questa mattina martedì 6 ottobre alle ore 10.30 i lavori si sono dati appuntamento davanti alla Prefettura di Rimini su invito della CGIL che scrive: "facciamo sentire la presenza della cittadinanza contro la strage quotidiana nei luoghi di lavoro"