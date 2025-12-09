  
Borghi e centri storici. Fratelli d'Italia presenta progetto di legge in Regione

di Redazione   
Mar 9 Dic 2025 16:31 ~ ultimo agg. 17:13
Tempo di lettura 3 min
Fratelli d’Italia ha presentato oggi in Assemblea legislativa un progetto di legge che nasce dall’esigenza di ridare vita e futuro ai borghi e ai centri storici dell’Emilia-Romagna, che rappresentano "un patrimonio inestimabile di storia, tradizioni e identità.  Molti di questi borghi oggi - ricordano i promotori del PDL - soffrono spopolamento, degrado edilizio e perdita progressiva di attività sociali ed economiche. Eppure, custodiscono potenzialità straordinarie: sono spazi autentici, attrattivi, capaci di offrire qualità della vita, turismo lento, lavoro e comunità".

“Questa legge – spiegano i consiglieri FdI Alessandro Aragona e Nicola Marcello – vuole dare una risposta strutturata a un problema che non possiamo più ignorare. L’Emilia-Romagna deve tornare a investire sui propri borghi, non solo per preservare il passato, ma per costruire nuove opportunità per chi vuole vivere, lavorare, creare e innovare nei territori.”

Il progetto di legge "è frutto di un lavoro di ascolto diffuso: amministratori, imprese, comunità locali, giovani. Un lavoro “sul campo” che ha permesso di costruire un modello di sviluppo rispettoso dei luoghi e delle persone che li abitano".
L’obiettivo è trasformare i borghi dell’Emilia-Romagna in luoghi economicamente dinamici, digitalmente connessi, culturalmente vivi, socialmente inclusivi e attrattivi per i giovani famiglie, imprese, lavoratori e turisti.
“I borghi – sottolineano Aragona e Marcello – non devono diventare musei a cielo aperto. Devono tornare a essere luoghi vivi, competitivi, capaci di attrarre nuove famiglie, imprese e giovani professionisti.”

Una particolare attenzione è rivolta ai borghi situati in aree interne e periferiche, spesso dimenticate dalle politiche di sviluppo. L’Unione Europea sta rafforzando il sostegno alle zone marginali e la Regione, con questa legge, si allinea alle nuove politiche internazionali, colmando una lacuna normativa che l’Emilia-Romagna sconta da anni.
“Finalmente, con questo progetto di legge – affermano i consiglieri di Fratelli d'Italia – diamo una cornice organica agli interventi sui borghi, oggi frammentati e insufficienti. Serve una politica stabile, non interventi spot.”

“È il momento di un cambio di passo: servono visione, coraggio e strumenti concreti. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia porta oggi in Regione una proposta completa, moderna e costruita insieme alle comunità, per restituire vita ai luoghi che custodiscono l’anima dell’Emilia-Romagna.” Concludono Aragona e Marcello.

