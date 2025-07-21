Bimba in carrozzina cade nel porto. Salvata dal coraggio di un carabiniere

Momenti di grande paura domenica sera durante le celebrazioni della Festa della Madonna del Mare a Riccione. Poco prima di mezzanotte, durante i fuochi d'artificio, una bambina di 9 anni sulla sedia a rotelle era con la famiglia tra le centinaia di persone assiepate sulla banchina del porto per ammirare lo spettacolo pirotecnico. Per cause accidentali la carrozzina ha perso l'equilibrio ed è caduta nel canale, che in quel tratto supera i due metri di profondità. Fortunatamente tra il pubblico, a pochi passi, c'era anche un militare dell'Arma dei carabinieri fuori servizio, l'appuntato scelto Giovanni Giugliano, 44 anni, che non ha esitato un solo istante e si è tuffato in acqua raggiungendo immediatamente la bimba che, ancora legata ai lacci di sicurezza, rischiava di andare sott'acqua trascinata dal peso della sedia a rotelle.

Con tempestività l'ha liberata dalle cinture e l'ha riportata in superficie, mettendola in salvo. Dopo l'iniziale sgomento i familiari, turisti lombardi in vacanza a Riccione, hanno, così, potuto riabbracciare la piccola, tra gli applausi dei presenti. La bimba è stata subito visitata dai sanitari presenti alla manifestazione. Per fortuna se l'è cavata solo con un grande spavento. Non ha riportato, infatti, nessuna ferita, così come il suo coraggioso soccorritore.

Scrive la sindaca Daniela Angelini: Un grazie profondo all’Appuntato Scelto Giovanni Giugliano, carabiniere del Nucleo Radiomobile di Riccione, che, libero dal servizio, insieme a una donna presente tra la folla, ha salvato la vita a una bambina di 9 anni caduta nel porto durante i fuochi della Festa della Madonna del Mare. La piccola, in carrozzina e in vacanza con la famiglia, si trovava sulla banchina quando, per cause accidentali, è finita in acqua insieme alla sedia a rotelle. Il militare e la donna si sono tuffati senza esitazione, riuscendo a liberarla dai lacci di sicurezza e a portarla in salvo. Un gesto eroico che ha evitato una tragedia.

Ma nella serata ci sono stati altri momenti complessi: una giovane è caduta sul palco perdendo i sensi per un malore, e un’altra persona è svenuta nel coro. "Grazie a chi ha saputo intervenire con competenza e sangue freddo - aggiunge la sindaca - . A tutte le forze dell’ordine, i soccorritori e i volontari, va la nostra più sincera riconoscenza. Riccione è orgogliosa di voi" .