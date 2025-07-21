Grosso incendio a Mondaino. Impegnati Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Nel pomeriggio nelle campgne di Mondaino c'è stato un incendio di grosse dimensioni: le fiamme sono partite dal terreno di un privato e hanno coinvolto delle rotoballe, alberi e un mezzo agricolo. Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Alle 21 le fiamme risultavano domate, con una squadra dei Vigili del Fuoco ancora sul posto in via precauzionale. I Carabinieri Forestali stanno indagando sulle cause dell'incendio.