in un terreno privato

Grosso incendio a Mondaino. Impegnati Vigili del Fuoco e Protezione Civile

In foto: @Coordinamento Associazioni olontariato Protezione Civile Rimini
@Coordinamento Associazioni olontariato Protezione Civile Rimini
di Redazione   
Lun 21 Lug 2025 21:45 ~ ultimo agg. 4 Ago 03:32
Nel pomeriggio nelle campgne di Mondaino c'è stato un incendio di grosse dimensioni: le fiamme sono partite dal terreno di un privato e hanno coinvolto delle rotoballe, alberi e un mezzo agricolo. Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Alle 21 le fiamme risultavano domate, con una squadra dei Vigili del Fuoco ancora sul posto in via precauzionale. I Carabinieri Forestali stanno indagando sulle cause dell'incendio. 

