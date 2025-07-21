  
Indietro
menu
menu

vigili del fuoco al lavoro

Principio di incendio al grattacielo, evacuate un centinaio di persone

In foto: il grattacielo
il grattacielo
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Lun 21 Lug 2025 22:09 ~ ultimo agg. 4 Ago 03:32
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Allarme al grattacielo di Rimini questa sera, verso le 20, per un principio di incendio che ha interessato il primo piano seminterrato. Del fumo denso è stato notato dal custode, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra di cinque persone. A scopo precauzionale, essendo scattato l'allarme antincendio, sono state fatte evacuare un centinaio di persone. Alcuni anziani e disabili sono stati aiutati a lasciare l'edificio. Non risultano persone intossicate e ferite. 

Dalle prime, sommarie informazioni il principio di incendio avrebbe interessato dei contatori nel seminterrato e successivamente il quadro elettrico. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, ma la situazione è sotto controllo. 

 

Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO