Principio di incendio al grattacielo, evacuate un centinaio di persone
di Lamberto Abbati
Lun 21 Lug 2025 22:09 ~ ultimo agg. 4 Ago 03:32
Allarme al grattacielo di Rimini questa sera, verso le 20, per un principio di incendio che ha interessato il primo piano seminterrato. Del fumo denso è stato notato dal custode, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra di cinque persone. A scopo precauzionale, essendo scattato l'allarme antincendio, sono state fatte evacuare un centinaio di persone. Alcuni anziani e disabili sono stati aiutati a lasciare l'edificio. Non risultano persone intossicate e ferite.
Dalle prime, sommarie informazioni il principio di incendio avrebbe interessato dei contatori nel seminterrato e successivamente il quadro elettrico. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, ma la situazione è sotto controllo.
