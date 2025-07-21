Principio di incendio al grattacielo, evacuate un centinaio di persone

Allarme al grattacielo di Rimini questa sera, verso le 20, per un principio di incendio che ha interessato il primo piano seminterrato. Del fumo denso è stato notato dal custode, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra di cinque persone. A scopo precauzionale, essendo scattato l'allarme antincendio, sono state fatte evacuare un centinaio di persone. Alcuni anziani e disabili sono stati aiutati a lasciare l'edificio. Non risultano persone intossicate e ferite.

Dalle prime, sommarie informazioni il principio di incendio avrebbe interessato dei contatori nel seminterrato e successivamente il quadro elettrico. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, ma la situazione è sotto controllo.