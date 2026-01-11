  
Una festa ben riuscita

Attardata dal maltempo ma sempre in forma. Successo per la Befana a Riccione

In foto: la festa per la Befana, ritarda dalla neve, ha richiamato tanti piccoli riccionesi
la festa per la Befana, ritarda dalla neve, ha richiamato tanti piccoli riccionesi
di Redazione   
Dom 11 Gen 2026 17:52 ~ ultimo agg. 17:59
Uno pomeriggio di stupore e curiosità quello che hanno vissuto i bambini di Riccione attesi dall’appuntamento con la vecchina più amata, la Befana, che ha finalmente fatto il suo ingresso in città dopo il rinvio causato dalla neve il 6 gennaio. Tanti hanno affollato piazza Matteotti per consegnare la propria letterina, ricevendo in cambio una calza piena di sorprese golose.
Nonostante il maltempo dei giorni scorsi abbia costretto a posticipare l’evento, le famiglie hanno dimostrato con la loro presenza di apprezzare un appuntamento ormai radicato nel cuore della comunità. L’antico borgo di Riccione Paese si è animato fin dal mattino con le bancarelle della mostra mercato “Chi cerca… trova”, che ha fatto da cornice alla giornata.

