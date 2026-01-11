Una festa ben riuscita
Attardata dal maltempo ma sempre in forma. Successo per la Befana a Riccione
In foto: la festa per la Befana, ritarda dalla neve, ha richiamato tanti piccoli riccionesi
di Redazione
1 min
Dom 11 Gen 2026 17:52
Uno pomeriggio di stupore e curiosità quello che hanno vissuto i bambini di Riccione attesi dall’appuntamento con la vecchina più amata, la Befana, che ha finalmente fatto il suo ingresso in città dopo il rinvio causato dalla neve il 6 gennaio. Tanti hanno affollato piazza Matteotti per consegnare la propria letterina, ricevendo in cambio una calza piena di sorprese golose.
Nonostante il maltempo dei giorni scorsi abbia costretto a posticipare l’evento, le famiglie hanno dimostrato con la loro presenza di apprezzare un appuntamento ormai radicato nel cuore della comunità. L’antico borgo di Riccione Paese si è animato fin dal mattino con le bancarelle della mostra mercato “Chi cerca… trova”, che ha fatto da cornice alla giornata.
