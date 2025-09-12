Arriva il Respect Day: ciclisti e automobilisti insieme per una strada sicura

Ciclisti e automobilisti insieme per una strada più sicura. "Strade condivise, regole rispettate, vite salvate", questo lo slogan del Respect Day che andrà in scena domenica 14 settembre. Un evento ideato da Daniele Barbieri, Presidente delle Autoscuole Rimini Guida, e Morena Matteoni del Gruppo Ciclistico Matteoni di Santarcangelo.Insieme hanno lanciato un messaggio forte: “Basta conflitti: sulle strade serve più consapevolezza, per tutti.”

All'iniziativa hanno aderito diversi Sindaci delle Province di Rimini e Forlì-Cesena che hanno concesso il patrocinio. Non solo firme e loghi, ma anche azioni concrete con accoglienza e ristori per sostenere chi pedalerà portando sulle spalle il messaggio del rispetto.

Il programma della giornata

Un evento diffuso, senza percorso unico e senza assembramenti: ognuno pedalerà nel proprio territorio, indossando la maglia ufficiale del Respect Day, con stampate due regole chiare:

Pedalare in fila indiana, vicino al margine destro

Rispettare 1,5 metri di distanza durante i sorpassi

Ecco gli appuntamenti principali:

• Ore 8:00 – 9:00 | Ritrovo in Piazza Cavour a Rimini, consegna gadget e coupon per i

ristori.

• Ore 9:00 – 11:00 | Caffè e dolcetto al Bar Ristorante La Gallia di Strigara, con il

contributo del Comune di Sogliano.

• Ore 10:00 – 11:30 | Ristoro a Verucchio offerto da BON Team. Alle 10:30, inaugurazione

di un cartello stradale dedicato alla sicurezza dei ciclisti, con la presenza delle

istituzioni comunali.

• Ore 11:00 – 13:00 | Grande ristoro in piazza a Santarcangelo: piadina romagnola,

salumi, formaggi e bibite offerti dal Comune. Qui verranno consegnati anche gadget daRimini Guida, Cicli Matteoni e altri Comuni patrocinanti, tra cui Coriano, Verucchio e Sogliano.



E in attesa della prima edizione, già si programma il futuro. Gli organizzatori stanno infatti lavorando all’edizione 2026 con l’obiettivo di coinvolgere sempre più territori, scuole, associazioni e cittadini. E se il Giro d’Italia tornerà a passare in Romagna, il Respect Day sarà pronto a colorare le strade con le sue maglie e il suo messaggio. Dalla Romagna parte un nuovo modo di vivere la strada fatto di educazione, civiltà, cultura della sicurezza.