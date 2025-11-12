Area Settebello: un fine settimana tra filosofia, dj set, rock e jazz

Venerdì 14 novembre "Transizioni" e musica funk. La serata si apre alle 19 con l’incontro «Io, che sono donna. Donne, filosofia e città ideali», tenuto da Cecilia Muratori, docente di Storia della Filosofia all’Università di Pavia. L’iniziativa rientra nella rassegna “Transizioni”, a cura dell’associazione DireUomo, che propone una riflessione sui processi di cambiamento sociale e culturale legati ai diritti e alle pari opportunità.

Alle 20.30 la serata prosegue con “Funk to Punky”, un viaggio musicale firmato dai dj Iano Betti e Paolino Zlaia. Betti, storico dj della Riviera e protagonista dei club cult come il New York di Miramare e l’Aleph di Gabicce, proporrà un set tra soul, funky e disco anni ’70. A seguire, Paolino Zlaia – sassofonista e dj, tra i fondatori della band new wave riminese Violet Eves – condurrà il pubblico nel ritmo del post punk funk anni ’80.

Sabato 15 novembre alle 21 energia live con i Jukebox 74, trio romagnolo dalle sonorità protopunk/garagesoul. La band, formata da Lu Silver (voce e batteria), Ale Tedesco (chitarra) ed El Xicano (basso e voce), riunisce tre figure storiche della scena underground italiana. Il loro progetto unisce la potenza del punk ’77, l’energia del soul e la psichedelia sixties, con un repertorio che alterna brani originali e reinterpretazioni di classici nascosti della popular music.

Il weekend si chiude domenica 16 alle 17.30 con un concerto in collaborazione con Rimini Jazz Club. Sul palco il trio Capiozzo Mecco & Santimone, formato da Chicco Capiozzo (batteria), Mecco Guidi (organo) e Daniele Santimone (chitarra).

Musicisti di grande esperienza e con collaborazioni internazionali alle spalle, propongono una miscela di soul, funk e jazz ispirata alla musica da film, protagonista del loro nuovo album “Movie Soundtrack Experience”, registrato interamente in analogico.

Un viaggio musicale raffinato che omaggia i grandi compositori del cinema e conferma il trio come una delle realtà più originali della scena jazz italiana, accostata a gruppi come Medesky Martin & Wood o il Larry Goldings Trio. Ingresso a pagamento, soci Rimini Jazz Club.