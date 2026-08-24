Danilo Restivo, l'omicida di Elisa Claps nella nuova puntata di Crimini a Rimini

Mercoledì 26 alle 8 del mattino esce una nuova puntata di Crimini a Rimini, il podcast ideato e condotto da Davide Cardone e Davide Grassi. Il titolo dell'episodio sarà: "Le giornate riminesi di Danilo Restivo", con testimonianze inedite dalla parrocchia di San Nicolò e di chi ha subito la sua ossessione.

Danilo Restivo, condannato per l'assassinio di Elisa Claps e di Heather Barnett è stato per anni al centro di una delle indagini più controverse della magistratura italiana. "Non tutti però, neanche tra i più appassionati di Crime, sanno - scrivono gli autori - che Danilo Restivo ha vissuto a Rimini tra i due omicidi sicuramente a lui imputabili. Dopo l'omicidio di Elisa Claps e prima di quello di Heather Barnett, ha passato un periodo a Rimini frequentando i ragazzi della parrocchia di San Nicolò. Cosa faceva a Rimini? Come viveva? Chi frequentava? Come si comportava? Ha dato dimostrazione di chi fosse veramente? Dopo il racconto di come è cominciata e di come è finita la sua parabola da serial Killer, vi proporremo alcune interviste a chi l'ha conosciuto veramente qui a Rimini. Alcune interviste sono completamente inedite e, tra queste, c'è anche quella di una vittima della più famosa mania di Restivo, il taglio dei capelli.

Il podcast Crimini a Rimini si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast, su tutte le principali piattaforme e aggregatori di podcast.