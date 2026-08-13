Mondaino si tuffa nel '400 con la 37esima edizione del Palio de lo Daino

Dal 20 al 23 agosto Mondaino tornerà a vivere il Palio de lo Daino, che raggiunge la sua 37ª edizione. Grazie all’impegno di circa 400 volontari, il paese si trasformerà in una città del Quattrocento, popolata da dame, cavalieri, armigeri, falconieri, musici, giullari, mercanti e artigiani, mentre le quattro Contrade -Borgo, Castello, Contado e Montebello- si sfideranno nella tradizionale corsa per conquistare il Palio.

Il titolo di questa edizione "Un risveglio lungo secoli… Una festa che non finisce mai!" racchiude l'essenza della manifestazione: un evento capace di riportare in vita atmosfere e tradizioni medievali, coinvolgendo ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall'estero.

Tra le novità dell'edizione 2026 spicca la presenza della Compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre, una delle realtà artistiche italiane più conosciute anche a livello internazionale. Tra gli spettacoli in programma farà il suo debutto anche Compagnia De Alchimia, giovane formazione che proporrà un originale spettacolo ispirato al misterioso mondo degli alchimisti. I Musici della Compagnia di San Michele Arcangelo di Mondaino debutteranno invece con nuovi costumi storici e un repertorio musicale in gran parte rinnovato.

Debutta "Sulle tracce dei Maestri – Visita guidata alle Arti e ai Mestieri del Rinascimento", un'esperienza che trasforma Mondaino in un museo interattivo a cielo aperto. Lungo le vie del borgo saranno allestite oltre 100 postazioni dedicate alle discipline e alle professioni dell’epoca rinascimentale. Un patrimonio che da quest'anno potrà essere scoperto anche attraverso visite guidate nei giorni 20, 21 e 22 agosto, alle 19:00 e 19:30. I biglietti per l'iniziativa sono disponibili esclusivamente online sulla piattaforma ticketnation.it

La prima giornata inizierà alle 18 in Piazza Maggiore con “Et grande festa sia”, il momento che rievoca la tregua tra Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, e Federico da Montefeltro, signore di Urbino, episodio storico attorno al quale nasce il Palio. Subito dopo spazio all’addestramento della milizia del castello, con diverse compagnie storiche, mentre dalle 18.30 si susseguiranno gli spettacoli, tra i protagonisti Gianluca Foresi, maestro della rima improvvisata, i Tamburi medioevali di Brisighella, i Falconieri del Re con Gianluca Barone e la Compagnia de San Michele Arcangelo di Mondaino, impegnata nella disfida dei balestrieri. Alle 20.30 il corteo storico de lo Castello attraverserà le vie del paese per raggiungere Piazza Maggiore, accompagnato dai Musici di Mondaino. Nobili, milizia e popolo renderanno omaggio ai signori mentre tamburi e chiarine scandiranno l'ingresso del corteo nella piazza. Dalle 21 il programma proseguirà contemporaneamente nei diversi angoli del borgo: piazza Maggiore ospiterà Ottfriedt e Odil della compagnia Les Contes Dsphaldt, le danze delle Dulces Damae, fino allo spettacolo di fuoco “Scintille alchemiche”, previsto alle 23.

Alla Chiesa di San Michele, alle 20.45, si terrà invece la benedizione dei gonfaloni delle contrade mondainesi, seguita dal concerto “Antique Musicae” e da danze, musiche e giochi con il fuoco. Spettacoli e animazioni coinvolgeranno anche Discesa Fontana, Discesa Levante e Contrada Borgo, con burattini, menestrelli, giullari e racconti dedicati anche ai più piccoli.

Il Palio de lo Daino proseguirà poi fino al gran finale quando si decreterà la contrada vincitrice domenica. Il programma per l’ultimo giorno inizierà in Piazza Maggiore alle 18 con la disfida dei balestrieri della Compagnia de San Michele Arcangelo di Mondaino. Alle 18.30 toccherà agli Sbandieratori di Arezzo, seguiti dalla rima improvvisata di Gianluca Foresi e, alle 19.10, dall’esibizione di Gianluca Barone e dei Falconieri del Re. Alle 19.20 si terrà la corsa delle oche, con le contrade mondainesi protagoniste lungo le strade del borgo. Alle 20.30 ci sarà il grande corteo storico del castello.

Dopo una nuova esibizione degli Sbandieratori di Arezzo e lo spettacolo di Gianluca Foresi, alle 21.40 arriverà il momento decisivo: “Lo giuoco de lo Palio”. Le quattro contrade di Borgo, Castello, Contado e Montebello si affronteranno per conquistare il XXXVII Palio de lo Daino. La serata continuerà alle 22 con i rapaci notturni dei Falconieri del Re, mentre alle 23 Piazza Maggiore ospiterà una delle principali novità dell’edizione 2026: VOLUME “Corpus Bellum” della Giovane Compagnia Kataklò. Nel frattempo l’intero borgo continuerà a vivere con spettacoli diffusi. Discesa Fontana ospiterà alchimia, giullaria e musica medievale, mentre nella Chiesa di San Michele, alle 21, sarà proposto “Sacrae Harmoniae”, concerto di musica sacra con il Coro San Carlo di Pesaro diretto dal maestro Salvatore Francavilla e accompagnato all’organo dal maestro Luca Pontolillo. A mezzanotte l’ultimo atto del Palio de lo Daino 2026: lo spettacolo di fuochi artificiali che segnerà ufficialmente la conclusione della 37ª edizione.

Tra i protagonisti Les Contes Dsphaldt con Ottfriedt e Odil, Messer Antonio Toma da Mondaino con i suoi animali, i frati itineranti della compagnia Trabicoi, la Compagnia Li Zanzeri, Donna Corvo – La Stria e Frate Ferruccio il Pio, impegnato nella ricerca delle “pecorelle che han perduto Dio”. Ad accompagnare il pubblico lungo le strade ci saranno inoltre musici e danze itineranti, con L’arpa di Faires Lullaby, Verres Militares, Saltafossum, Mons Damarum, il Coro di Gradara e il Cantagallo. Spazio anche alle attività “da toccar con mano”. Agli Orti della Fornacella sarà possibile cimentarsi nel laboratorio di tiro con l’arco antico insieme al Gruppo Arcieri Storici Castrum Firmignani e visitare l’esposizione di rapaci dell’Associazione Falconieri del Valdarno.

L’ingresso al Palio de lo Daino costa 15 euro. L’accesso è gratuito per i bambini fino a 10 anni, mentre per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni è previsto il biglietto ridotto a 5 euro.