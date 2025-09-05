Allevamento avicolo a Maiolo. Teatro gremito con polemica politica a margine

Si è svolto al teatro sociale di Novafeltria l'incontro "Quale futuro per la nostra vallata", sull'allevamento Fileni a Cavallara di Maiolo. L'incontro era promosso dai locali comitati che si sono opposti dall'inizio al progetto del polo avicolo.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello commenta: "Tra la popolazione intervenuta era palese la rassegnazione a quanto accaduto circa l’iter autorizzativo cominciato più di 10 anni fa, senza alcuna partecipazione dei residenti e delle autorità dei territori confinanti.” Una mera operazione di “ chirurgia robotica ” condotta a livello comunale, provinciale e regionale da PD e suoi alleati di turno", commenta Marcello,

“Oggi – sottolinea il Consigliere – alle preoccupazioni dei cittadini tutti fanno orecchie da mercante, come confermato dalla mancata partecipazione di tutti alla riunione in oggetto, compresi gli esponenti del M5S che, nonostante gli interventi sulla stampa, hanno preferito non presentarsi in loco e criticare i loro amici del campo largo”.

Conclude Marcello: “Ritengo che le preoccupazioni ambientali, sanitarie, sociali ed economiche dei cittadini siano motivate e di capitale importanza. A difesa della collettività tutta e soprattutto di coloro che mi hanno avvicinato a fine seduta per ringraziarmi della mia partecipazione e del mio impegno costante sul territorio della Valmarecchia, dopo aver acquisito ulteriori elementi informativi e tecnici proporrò un atto ispettivo in Regione. La sorveglianza dell’ambiente, dei cicli produttivi legati al biologico e dei fondi regionali destinati a tale stabilimento produttivo saranno prontamente e continuamente da me attenzionati”.

Da Marcello, anche un appunto "logistico" sulla serata: “Pur essendo stato invitato ed arrivato puntuale all’incontro, accompagnato dal responsabile dell’Alta Valmarecchia di Fratelli d’Italia, l’assessore di Novafeltria Fabio Pandolfi, ho trovato posto solo in un palchetto e su una sedia da me rimediata. Ero l’unico esponente politico presente in quanto tutti gli altri hanno avuto un atteggiamento pilatesco. onostante ciò ringrazio gli organizzatori per l’ottimo evento e per la brillante conduzione in cui sono stati sollevati temi importantissimi relativi alle fasi iniziali dell’avviamento industriale ed alle prospettive future soprattutto ambientali e sanitarie per il territorio".

Polemiche a cui ha risposto, via Facebook, il consigliere comunale santarcangiolese Patrick Francesco Wild (Pensa-Una mano per Santarcangelo): "Delle due, l’una: o il consigliere regionale/comunale Marcello non era molto attento, o non conosce gli altri amministratori della Valmarecchia o, molto più verosimilmente, il reale intento della sua presenza defilata all’incontro di ieri sera era fare strumentalizzazione politica fine a se stessa. Si, perché oltre a me erano presenti altri colleghi consiglieri dell’Unione di varia provenienza geografica e politica, un sindaco e magari altri che non ho individuato…ma nessuno ha sentito l’esigenza urgente di comunicarlo seduta stante alla stampa senza peraltro nemmeno intervenire. Dunque a che pro? Per farci sapere che Fratelli d’Italia era presente? Che notiziona. Fatte queste premesse, grazie agli organizzatori per la realizzazione dell’iniziativa e gli interventi ricchi di contenuti, che hanno consentito di ripercorrere le tappe principali e le criticità di un progetto insensato e nocivo sotto ogni punto di vista, di cui la Valmarecchia non aveva e non ha bisogno. Si sarebbe potuto e dovuto fare ben altro e da amministratore pubblico della vallata, seppur senza ruoli esecutivi, me ne vergogno. Anche per chi in questi tre anni ha rinunciato a esercitare il proprio ruolo a scapito dell’interesse pubblico".

La replica del gruppo territoriale riminese del Movimento 5 Stelle: “I rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, specializzati in passerelle in giro per la Valmarecchia, predicano bene e razzolano male.

Non si preoccupino il loro portavoce locali che a parole fanno la voce grossa ma nei fatti appaiono oppositori assai molli in comune e in regione, li rassicuriamo che noi del M5S eravamo presenti all’incontro al teatro Sociale di Novafeltria e che, a differenza dei fratellini d’Italia innamorati dei microfoni ma politicamente inconsistenti, la nostra forza politica si è sempre battuta ferocemente contro questo vergognoso progetto avicolo e ha attaccato duramente la giunta Bonaccini, di cui non faceva parte, per aver avallato un allevamento intensivo che potrebbe avere gravi impatti ambientali su un territorio straordinario, le cui vocazioni non sono certo quelle industriali. Nessuno sconto per questioni di opportunità politica.

Gli esponenti di FdI semmai dovrebbero spiegare, non a noi ma a tutti i cittadini, come mai sono sempre stati in silenzio in questi anni su un progetto voluto proprio da una giunta comunale di centrodestra per poi iniziare a pigolare, naturalmente fuori tempo massimo, mentre il polo avicolo apriva i battenti.

Ricordiamo che il senatore 5 stelle Marco Croatti negli ultimi due anni ha provato a rivolgersi anche al loro governo per tentare di bloccare quel progetto approvato da comune e regione recandosi al ministero dell’ambiente, dove ha incontrato il ministro Pichetto Fratin, e al ministero dell’agricoltura. Il governo non ha mosso un dito, rifiutandosi di intervenire. Inoltre in regione e in provincia la voce di Fratelli d’Italia, opposizione che non si oppone, in questi anni non si è mai sentita; fino ad oggi, giusto in tempo per non infastidire l’iter del progetto ormai concluso e per tentare di raccattare qualche voto. Dagli esponenti di FdI, perennemente a caccia di voti, non accettiamo prediche o stoccate e siamo certi che i cittadini sapranno distinguere i fatti e le azioni concrete dalle televendite della destra.”