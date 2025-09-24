  
Alla Fiera di San Michele passeggiata e concerto dedicati agli uccelli selvatici

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Mer 24 Set 2025 11:51
Tempo di lettura 2 min
Per la prima volta a Santarcangelo, dentro la rinnovata Fiera di San Michele, si porta l’attenzione sugli uccelli selvatici e sulla necessità di una relazione di cura verso le creature fragili che vivono tra terra e cielo.
Un evento doppio quello pensato, per sabato 27 settembre, da Arianna Lanci, direttrice dell’Ensemble Vocale Canòpea e ideatrice di ALTISSIME VOCI- il Festival musicale dedicato alla tutela della biodiversità. Un evento che inizia all'esterno, dallo sguardo rivolto al cielo, e prosegue all'interno della Chiesa della Collegiata, uno spazio sacro e protetto per un ascolto intimo di parole necessarie: le parole del Cantico delle Creature e dell'Enciclica Laudato sì, con la musica originale di Luigi Pizzaleo.

Nella prima parte,  a partire dalle 16 con appuntamento al Parco Campo della Fiera, i partecipanti, accompagnati da Cristian Montevecchi di AsOEr, cammineranno insieme in ascolto dei suoni più delicati, con gli occhi curiosi di un bambino- tra scorci inattesi, chiome di alberi, tetti, vegetazione, panorami struggenti ed edifici storici con cavità- nido per diversi tipi di uccelli selvatici. Ad introduzione della passeggiata Arianna parlerà del significato del progetto che si lega a Monumenti Vivi Rimini e della visione di città come ecosistema complesso di cui gli esseri umani non sono i soli abitanti. La passeggiata sonora ornitologica richiede silenzio, per questo i posti sono limitati.
prenotazione obbligatoria al 3890570107.

Nella seconda parte, dalle 18 ad ingresso libero, la Chiesa della Collegiata risuonerà delle voci dell'Ensemble Vocale Canòpea, per un concerto dedicato alla sacralità della vita in ogni sua forma. Ad accompagnare la compagine vocale saranno i musicisti Emanuela Di Cretico ai flauti dolci, Elisabetta Del Ferro alla viola da gamba e Marco Muzzati al salterio e percussioni, oltre ad Arianna Lanci al clavisimbalum. Ad impreziosire l’ascolto saranno inoltre gli interventi all’organo settecentesco della Chiesa da parte del compositore Luigi Pizzaleo.

Resta possibile la partecipazione a una sola delle due parti, ma è consigliata l’esperienza completa. In caso di pioggia, è confermato solo il concerto.
Per info consultare la pagina Fb dell’Ensemble Vocale Canòpea.

