Droni e spray urticanti sulla Global Flotilla. Attivate procedure di sicurezza

Nella notte ci sono diversi attacchi sulle navi della Global Flotilla con droni, bombe sonore, spray urticanti e altro materiale non identificato. Scrive il senatore riminese Marco Croatti, che si trova su una delle imbarcazioni e ha pubblicato anche un breve video: "ore 01:00 circa di notte.

Ci troviamo in acque internazionali, davanti all'isola di Creta. La radio ha avuto delle grosse interferenze.

Dai droni sono state sganciate delle polveri urticanti su imbarcazioni vicine alla nostra: si sono sentiti chiaramente due boati. Adesso ci siamo messi in procedura di sicurezza, con i giacchetti di salvataggio".

Undici le barche colpite, di Italia, Inghilterra e Polonia.