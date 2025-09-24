  
Indietro
menu
menu

il racconto di Marco Croatti

Droni e spray urticanti sulla Global Flotilla. Attivate procedure di sicurezza

In foto: Marco Croatti (video su Facebook)
Marco Croatti (video su Facebook)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 24 Set 2025 08:06 ~ ultimo agg. 08:28
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nella notte ci sono diversi attacchi sulle navi della Global Flotilla con droni, bombe sonore, spray urticanti e altro materiale non identificato. Scrive il senatore riminese Marco Croatti, che si trova su una delle imbarcazioni e ha pubblicato anche un breve video: "ore 01:00 circa di notte.
Ci troviamo in acque internazionali, davanti all'isola di Creta. La radio ha avuto delle grosse interferenze.
Dai droni sono state sganciate delle polveri urticanti su imbarcazioni vicine alla nostra: si sono sentiti chiaramente due boati. Adesso ci siamo messi in procedura di sicurezza, con i giacchetti di salvataggio".

Undici le barche colpite, di Italia, Inghilterra e Polonia. 

Altre notizie
Giovanni Tomassini nello studio di Calcio.Basket
Martedì alle 18 e alle 23

Calcio.Basket del 23 settembre: ospite il capitano di RBR, Giovanni Tomassini
di Icaro Sport
VIDEO
L'immagine di copertina del libro
Di Lucente e Scardicchio

Ass. Crisalide: giovedì la presentazione del libro “Madre liberate, liberanti”
di Redazione
Filippo D'Alesio, allenatore del Rimini F.C.
Guidonia Montecelio-Rimini 1-0

D'Alesio: "L'arbitro ci ha detto "per me non era rigore, per il quarto uomo sì""
di Roberto Bonfantini
VIDEO
Un momento della partita
I voti dei biancorossi

Guidonia Montecelio-Rimini 1-0, le pagelle di Cesare Trevisani
di Icaro Sport
ricambi auto
Neppure l'IA stringe bulloni

Ricambi auto, ecco un mercato che resiste all’online
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO