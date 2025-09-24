  
refurtiva restituita

Ruba una bicicletta e aggredisce il proprietario. Arrestato dalla Polizia

In foto: la bici restituita
la bici restituita
di Redazione   
Mer 24 Set 2025 10:40 ~ ultimo agg. 11:34
La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino rumeno 32enne con numerosi precedenti per i reati di tentata rapina impropria aggravata e Resistenza a Pubblico Ufficiale. L'uomo aveva provato a compiere il furto di una bicicletta all’interno del cortile di un’abitazione e successivamente aggredito fisicamente il proprietario. 
L’intervento delle Volanti è avvenuto domenica sera, a seguito della segnalazione di una ragazza che riferiva di avere davanti a sé un soggetto scalzo nel cortile della sua abitazione con la sua bicicletta in mano che aveva aggredito sia verbalmente che fisicamente il suo fidanzato intervenuto per impedirgli di allontanarsi dopo aver sentito dei rumori. Gli agenti sul posto hanno intimato l'alt all'uomo che però ha continuato la fuga. Gli operatori lo hanno inseguito, raggiunto e fermato con non poca fatica. E' stato poi accompagnato in Questura.

Gli agenti hanno poi rinvenuto la mountain bike sottratta ai due fidanzati nella stessa mattinata. La bicicletta è stata restituita ai proprietari ed il 32emme è stato arrestato e portato in carcere. 

