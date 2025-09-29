Al volante senza assicurazione: a Rimini una situazione preoccupante

Nei primi 9 mesi del 2025 sono già 266 a Rimini gli automobilisti sanzionati per la mancata copertura assicurativa del veicolo. Nel 2024 le multe erano state 315 mentre dal 2021 a oggi il totale è di 1.453. Un’abitudine pericolosa perché espone conducenti, passeggeri e pedoni a gravi rischi economici e legali in caso di sinistro.

I dati emergono dal report elaborato dagli uffici della Polizia Locale. Delle 266 sanzioni elevate nel corso dell'anno, 243 hanno comportato anche il sequestro del veicolo. Numeri in linea con quelli del 2024 che evidenziano però un trend preoccupante che prosegue ormai da alcuni anni.

Ancora più allarmanti sono i dati relativi agli incidenti stradali: dall’inizio del 2025 infatti sono stati 10 quelli in cui è stata contestata la mancata copertura assicurativa, rispetto ai 7 del 2024. Nel 2023 se ne erano registrati invece 13 incidenti, 9 nel 2022 e 8 nel 2021 con 8. Per un totale di 47 in meno di cinque anni in cui era presente un mezzo non assicurato.

L'articolo 193 del Codice della Strada stabilisce sanzioni severe per chi circola senza assicurazione obbligatoria: multa da 868 a 3.464 euro e sequestro immediato del veicolo fino a quando non viene stipulata la polizza. In caso di recidiva nel biennio, la sanzione raddoppia e può essere disposta la confisca del mezzo.

L'importanza del rispetto di questa norma va oltre l'aspetto sanzionatorio: circolare senza assicurazione espone a gravissimi rischi economici e legali, soprattutto per le conseguenze sui terzi coinvolti in eventuali sinistri. In caso di incidente, infatti, il conducente non assicurato deve rispondere personalmente dei danni causati, spesso di entità elevatissima, mentre le vittime rischiano di non ottenere un adeguato risarcimento, dovendo rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada con procedure più lunghe e complesse.