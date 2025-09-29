Evade dai domiciliari: fermato con droga e un proiettile vicino a una discoteca

Nella notte del 28 settembre i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 18enne residente a Reggio Emilia. Il ragazzo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, è stato sorpreso intorno alle tre del mattino poco distante dalla discoteca Villa delle Rose di Misano Adriatico anche se sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Il giovane alla vista della pattuglia ha cercato di defilarsi in una zona buia adiacente al locale, comportamento non sfuggito ai militari. Dal controllo è emerso che il 18enne, dallo scorso 20 agosto, era appunto ai domiciliari senza alcuna autorizzazione ad allontanarsi. Inoltre, era anche soggetto alla misura di prevenzione di Pubblica Sicurezza dell’Avviso Orale, emesso dal Questore di Reggio Emilia lo scorso 14 febbraio.

Dalla perquisizione sono poi saltati fuori un involucro con 0,21 grammi di cocaina ed un proiettile calibro 357 magnum, nascosto nell’orlo dei pantaloni.

I Carabinieri hanno così proceduto all'arresto per evasione dagli arresti domiciliari, e alla denuncia per la detenzione abusiva di munizionamento, aggravata dalla misura di prevenzione in atto. Il giovane è stato anche segnalato alla Prefettura per il possesso di stupefacenti.

Su disposizione della Procura di Rimini, è stato condotto alle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione, in attesa del giudizio direttissimo.