Retrovisioni. Complotto Grafico propone un viaggio tra gli anni '80 e oggi

Il programma di Rimini 80, il cartellone di appuntamenti ispirato dall’anniversario della pubblicazione del romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli, prosegue sabato 4 ottobre, dalle 19 alle 23 tra la Corte della Biblioteca Gambalunga e la Cineteca di Rimini, con “Retrovisioni” evento sinestetico multimediale ideato e prodotto da Complotto Grafico, la compagine creativa che negli anni Ottanta contribuì, tra nuovi linguaggi e sperimentazioni, a formare l’immaginario della Rimini di allora.

La presentazione dell'evento:

Formato oggi da Maurizio Castelvetro, Stefano Ferroni, Giovanni Tommaso Garattoni e Massimiliano Sirotti, Complotto Grafico si addentra, con questo nuovo e singolare allestimento, nei territori in cui fioriscono la storia, il mito e la leggenda, per mostrare con ironia e disincanto quanto il rapporto tra presente e passato sia frutto della commistione tra vero e falso, tra realtà e fantasia. Tema quanto mai attuale nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa, che Complotto Grafico affronta dal punto di vista storico/letterario, ricollegandosi al romanzo “Manoscritto trovato a Saragozza” (Ian Potocki, 1805)

“RETROVISIONI” narra la storia del fantomatico progetto concepito dal gruppo nel 1985 intorno al cortometraggio in super 8 “KAOS” di Sirotti e Garattoni, vivida rappresentazione in 15 minuti di immagini e musica del Ferragosto 1981 a Rimini. Progetto dapprima accantonato, poi andato perduto e che solo oggi Complotto Grafico ha potuto allestire. L’evento è una capsula del tempo che collega il 2025 al 1985 con immagini, grafiche, filmati, musiche, abiti, profumi e sapori, per la prima visione in formato digitale di “KAOS”.