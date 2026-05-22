Al posto della vecchia piscina una palestra a servizio del centro storico

Arrivano novità sul futuro dell'ex piscina comunale di Rimini al Flaminio. Rispondendo ad una interrogazione del consigliere della Lista Lisi Stefano Brunori, l'assessore allo sport Michele Lari ha spiegato che "l'idea sulla quale si sta ragionando e su cui stiamo lavorando è quella di realizzarci la palestra del centro storico, capace di ospitare attività come sicuramente la scherma, le arti marziali, il corpo libero, gli sport individuali ma anche discipline verticali come possono essere l'arrampicata e il parkour". Nel frattempo, dopo la chiusura dell'impianto natatorio, il settore lavori pubblici ha provveduto allo svuotamento della vasca e alla messa in sicurezza dei percorsi e delle aperture presenti nella struttura. Resta un nodo legato ai tempi: alla luce infatti dei numerosi interventi che l'amministrazione ha già finanziato e sta portando avanti sull'impiantistica sportiva, "la progettazione della futura palestra nell'immobile dell'ex piscina - ha detto l'assessore - potrà essere avviata dopo la metà del 2027". Un aspetto che preoccupa il consigliere Brunori: "parlare di metà 2027 - ha evidenziato - significa che lo farà la nuova amministrazione e mi dispiacerebbe se fosse già un po' troppo tardi per interventi "leggeri" di ristrutturazione. Abbiamo visto quello che è accaduto col teatro Novelli, abbandonato per mesi e mesi, e ora costa 10 milioni rimetterlo a posto. Non vorrei che ristrutturare la vecchia piscina venisse poi a costare centinaia di migliaia di euro".

Il consigliere ha chiesto conto al comune anche di una eventuale permuta con la Provincia per il Palazzetto dello Sport. "Sono ancora in corso valutazioni - ha confermato l'assessore - alcune verifiche sono già state effettuate in particolare rispetto all'immobile comunale di Via del Pino e gli uffici hanno predisposto stime tecniche indicative sui beni potenzialmente coinvolti che però risultano tuttora in fase di approfondimento". "Avevo fatto una identica interrogazione in provincia - ha risposto Brunori - e le posso già dire che la valutazione che mi era stata data (per il valore del Palazzetto) era di circa 5 milioni di euro. Nel frattempo speravo che le interlocuzioni fossero andate avanti".