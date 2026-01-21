Al MIMIT la crisi Aeffe. Colombo: il Governo c'è ma serve responsabilità privato

Si è svolto nella mattinata di mercoledì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'atteso tavolo di confronto sulla crisi del Gruppo Aeffe. Incontro che seguiva quello al Ministero del Lavoro, che si era concluso con un mancato accordo.

Presente la parlamentare di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo: "La situazione è complessa e richiede serietà, responsabilità e strumenti adeguati”.

“Dal Governo - prosegue - c’è massima attenzione: il Gruppo Aeffe rappresenta un’eccellenza della capacità italiana e di Made in Italy e l’attenzione del MIMIT è doverosa. Ora tutto si gioca su come verrà messo a terra un piano industriale credibile. Lo Stato può fare la sua parte, anche con strumenti che sono stati messi sul piatto, ma ciò presuppone un’assunzione di responsabilità del privato".

Poi una stoccati ai parlamentari dell'opposizione: "Invito a smorzare le chiacchiere di partito, vista anche l'assenza dei rappresentanti dell'opposizione che si sperticano sulla stampa acuendo un clima che deve essere riportato al dialogo di tutte le parti . Serve un percorso verificabile, con obiettivi e risultati misurabili, Il Ministro Urso, con cui mi sono confrontata a seguito dell'incontro, ha infine ribadito l’impegno a garantire un monitoraggio costante dell’evoluzione della crisi, programmando incontri con cadenza periodica: il prossimo è già stato fissato per il 2 marzo".