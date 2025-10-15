riuso creativo
Al Centro Le Befane la raccolta di giocattoli per l'associazione 'SalvaMamme'
In foto: lo stand
di Redazione
1 min
Mer 15 Ott 2025 12:05 ~ ultimo agg. 12:51
È in corso a Le Befane Shopping Centre di Rimini l’iniziativa solidale REplay, dedicata al riuso creativo dei giocattoli 'dimenticati' in qualche angolo o scatolone di casa propria, per regalare nuova vita agli oggetti e un sorriso ai bambini.
Domenica 12 ottobre è stato infatti possibile portare al centro commerciale un giocattolo nuovo, usato o da aggiustare: tutti i giochi raccolti vengono sistemati e poi donati ai bambini dell’associazione romana SalvaMamme, impegnata da anni nel sostegno a famiglie in difficoltà. Sul sito www.lebefane.it è disponibile il vademecum per la donazione di giocattoli usati.
Prossimo e ultimo appuntamento domenica 19 ottobre dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 in piazza UniEuro.
