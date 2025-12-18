Aggressione al bar a Riccione. Barista ferito al volto

Aggressione al bar in pieno giorno a Riccione. E' accaduto al Caffè Medea su via Circonvallazione, nella zona dell'ospedale Ceccarini. Durante la mattinata un uomo di 41 anni, di origine brindisina, si è avvicinato all'ingresso del locale e, a quanto sembra dalle prime ricostruzioni, ha lanciato uno zaino vicino ad un avventore. A quel punto il barista gli si è avvicinato per chiedere spiegazioni ed è stato aggredito con un rasoio da barba. La vittima ha subito ferite al volto (pare ad un occhio) e al corpo. Ne è nata poi una colluttazione con alcuni clienti intervenuti a difesa del barista che hanno poi dato l'allarme ai carabinieri, arrivati con due pattuglie. L'aggressore è stato fermato e sono in corso accertamenti per chiarire le motivazioni alla base del gesto. Il barista è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

foto Adriapress