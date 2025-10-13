Affitti brevi a Rimini, un incontro pubblico su vantaggi, criticità, prospettive

L’associazione Rimini Rinata promuove un incontro – dibattito pubblico aperto alla cittadinanza dal titolo “Affitti brevi: pro e contro. Riflessioni e prospettive per il futuro della città”, in programma mercoledì 15 ottobre alle ore 17 presso la Sala Pironi di corso d’Augusto 231.

L’appuntamento - spiegano i promotori - nasce dalla volontà di aprire un confronto su un tema sempre più centrale per la vita della città: la diffusione degli affitti brevi e la conseguente difficoltà di reperire soluzioni abitative a lungo termine. Un fenomeno che tocca direttamente residenti, operatori turistici e istituzioni, e che richiede una riflessione condivisa tra cittadini e addetti ai lavori.

Ad introdurre i lavori sarà Daniela Montagnoli, presidente di Confabitare Rimini. Seguiranno gli interventi di professionisti che offriranno chiavi di lettura concrete e complementari. La titolare dell’agenzia Solo Affitti, Evelin Metalli, proporrà un confronto diretto tra le diverse tipologie di contratto, con esempi pratici sui risultati economici di affitti brevi e di lungo periodo. L’avvocato Fabio Gamberi si soffermerà invece sugli aspetti normativi, evidenziando i possibili rischi legati a contratti di breve durata, ai casi di residenza stabile da parte degli inquilini e al ruolo delle istituzioni nel regolamentare il settore.

La presidente Montagnoli tornerà quindi a prendere la parola per tracciare un quadro delle azioni già intraprese sul fronte abitativo, prima dell’intervento conclusivo di Kristian Gianfreda, assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Rimini, con delega alla casa, chiamato a portare il punto di vista dell’amministrazione.