  
Indietro
menu
menu

l'opera che fa riflettere

Dosi di gentilezza disegnate su un muro di Rimini da uno street artist

In foto: L'opera di Noone (@nooneonwalls)
L'opera di Noone (@nooneonwalls)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 12 Ott 2025 18:22 ~ ultimo agg. 13 Ott 09:39
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Uno street artist, Noone il suo pseudonimo, ha trasformato uno spazio urbano a Rimini in uno stimolo per la riflessione contemporanea. L'artista ha affrontato, in modo ironico e moderno, il tema della gentilezza. In che maniera? Raffigurando su un muro dii via Augurelli un cowboy, in sella ad una sorta di navicella spaziale, intento a sganciare dosi di gentilezza sotto forma di cuoricini. "Sii più gentile oggi", è il messaggio in inglese che campeggia sullo striscione agganciato alla navicella.   

 

Altre notizie
Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano
sui Monti Sartorius

Escursionista riminese con una gamba fratturata soccorso sulle alture dell'Etna
di Redazione
Le ragazze dell'Emanuel a fine partita
Volley C Femminile

Salfep Volley Samma-Emanuel Riviera VTR Rimini 2-3
di Icaro Sport
Per Alessandro Simioni un'altra prestazione col segno più
Basket Serie A2

Gemini Mestre-Dole Basket Rimini 73-92
di Roberto Bonfantini
VIDEO
Il saluto iniziale delle due squadre
Calcio Promozione

Bellariva Virtus-Savignanese 1-2
di Icaro Sport
Il Real Rimini 2025/'26
Calcio Seconda Categoria

Continua la marcia del Real Rimini: 1-0 con il Morciano. Decide Rodriguez
di Icaro Sport
Sponsor
PARTNER EDITORIALI
Partner
COLLABORATORI EDITORIALI
Acli Rimimi Mille piedi La formica Educaid Carits San Giuseppe Arcobaleno Cittadinanza Onlus Pachamama Associazione Zavatta Volontarimini
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO