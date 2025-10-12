sui Monti Sartorius
Escursionista riminese con una gamba fratturata soccorso sulle alture dell'Etna
In foto: Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano
di Redazione
1 min
Dom 12 Ott 2025 21:46 ~ ultimo agg. 21:52
Oggi, domenica, una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuta sui Monti Sartorius nel catanese, sul versante nord dell’Etna, per prestare soccorso ad un escursionista di Rimini che ha riportato una sospetta frattura alla gamba destra.
L’uomo è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino, immobilizzato e successivamente trasportato con barella portantina fino al mezzo fuoristrada, che lo ha condotto al Rifugio Ragabo, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 per il trasferimento presso l’Ospedale di Taormina (Messina).
