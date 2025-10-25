  
Tutala della biodiversità

Accordo triennale tra la Fondazione Cetacea e il Comune di Riccione

In foto: Comune di Riccione e Fondazione Cetacea
Comune di Riccione e Fondazione Cetacea
di Redazione   
Sab 25 Ott 2025 11:47 ~ ultimo agg. 12:07
Approvata dalla giunta comunale di Riccione una collaborazione triennale tra il Comune e la Fondazione Cetacea per promuovere la tutela della biodiversità marina e la divulgazione scientifica sul patrimonio naturale della città. L’intesa nasce dall’esperienza di questa estate: per la prima volta nella storia della città, una tartaruga marina Caretta caretta ha nidificato sulle spiagge di Riccione, dando vita a 38 piccoli che hanno raggiunto il mare. L’evento è stato seguito con grande attenzione dai volontari della Fondazione Cetacea, che hanno garantito la sicurezza del nido giorno e notte, contribuendo con quasi 2.000 ore di lavoro e oltre 350 volontari coinvolti. L’accordo triennale prevede l'organizzazione di diverse attività: iniziative di divulgazione scientifica e convegni, gestione di eventi straordinari come la nidificazione delle tartarughe, conferenze e laboratori per coinvolgere cittadini e turisti, oltre alla partecipazione alla prossima edizione di “Into the Blue – Sea Life Fest” e alla creazione di partnership con università e centri di ricerca.

 

 

