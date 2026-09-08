A Santarcangelo proseguono le asfaltature notturne. Le modifiche al traffico

Ultimate le asfaltature della SP14-Santarcangiolese e in via di ultimazione quelle di viale Marini, la prossima fase del maxi piano asfalti di Santarcangelo interesserà ora via Cupa fino a via Manzoni e la rotatoria adiacente all’area Campana, dove entreranno in vigore modifiche alla circolazione da domani, mercoledì 9, a venerdì 11 settembre.

Come per le fasi precedenti, salvo il precipitare delle condizioni meteo, i lavori verranno svolti in orario notturno tra le 21 e le 6. Una scelta - spiega l'Amministrazione Comunale di Santarcangelo - dovuta a ragioni di tutela sia dei lavoratori altrimenti impegnati in strada a temperature proibitive che della circolazione in punti nevralgici della città. In questo caso però, è prevista la chiusura totale di via Cupa. Da via Pozzo Lungo la via sarà infatti accessibile esclusivamente ai residenti delle abitazioni fino a via Manzoni compresa: i mezzi che si immetteranno su via Cupa da quest’ultimai avranno l’obbligo di svolta a sinistra. La via Verga sarà percorribile a doppio senso di marcia solo dai residenti della stessa via, che non potranno però uscire su via Cupa. Anche nel parcheggio all’incrocio tra le vie Cupa e Verga sarà vietato il transito, ma non essendo interessato dai lavori, resterà a disposizione degli stessi residenti.

Viale Marini non sarà transitabile nel tratto compreso tra il parcheggio dell’Area Campana e la rotatoria, fatta eccezione per i residenti, mentre il tratto di via Santarcangiolese compreso tra la rotatoria e via Palazzina sarà percorribile a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con obbligo di svolta a destra in via Celletta dell’Olio. Allo stesso modo, da via Celletta dell’Olio sarà possibile solo svoltare a sinistra verso Poggio Torriana. Per chi provenga dal centro lungo Viale Marini sarà comunque possibile raggiungere via Celletta Dell’Olio attraverso il parcheggio dell’Area Campana,. E viceversa.

L’asfaltatura delle vie Marini, Cupa, Sancisi, Santarcangiolese, Trasversale Marecchia e traverse – per una superficie complessiva di oltre 30mila metri quadrati – sarà realizzata da Hera a compensazione dei lavori sul manto stradale nell’ambito del maxi intervento con investimenti per oltre 2,5 milioni di euro, finanziato da Romagna Acque, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche mediante la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto Galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino, la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete.

Nel frattempo, prosegue anche l’asfaltatura a Sant’Ermete nell’ambito della realizzazione della nuova pista ciclabile: fino al 9 settembre è istituita una chiusura a tratti della circolazione su via Casale Sant’Ermete, tra via Trasversale Marecchia e via delle Margherite nei pressi della scuola materna Biancaneve. La modifica alla circolazione si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori da parte del cantiere mobile. I residenti potranno comunque accedere alle proprie abitazioni, compatibilmente con l’avanzamento delle lavorazioni e con le indicazioni del personale presente sul posto.