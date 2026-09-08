Nove dipendenti del Comune di Rimini per accompagnare i Forum Deliberativi

Il Comune di Rimini ha individuato nove dipendenti che affiancheranno i Forum deliberativi di Quartiere nelle attività di segreteria, accompagnamento amministrativo e raccordo operativo con gli uffici comunali. Il monte ore complessivo dedicato ai forum, che hanno oltre un migliaio di iscritti, per i restanti mesi del 2026 sarà superiore alle 300 ore, distribuite tra i referenti in base alle esigenze dei singoli Forum. A ciascun dipendente saranno assegnati uno o due Forum, garantendo continuità organizzativa, assistenza alle assemblee quando richiesta e corretta applicazione delle procedure previste dal Regolamento comunale.

I Forum deliberativi, istituiti nel 2024 e oggi attivi nei dodici quartieri della città, sono organismi di partecipazione pubblica: gli iscritti discutono, formulano e votano proposte per il miglioramento del territorio, trasmettendole all’Amministrazione che risponde con un riscontro formale. L’individuazione dei referenti amministrativi costituisce un ulteriore sviluppo del progetto, che sarà presto accompagnato da nuove azioni e strumenti dedicati alla facilitazione e al supporto dei Forum, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento e dagli obiettivi dell’Amministrazione.

Sottolinea Chiara Bellini, vicesindaca con delega alla partecipazione: "Un passo importante per garantire continuità, ascolto e qualità nei processi partecipativi. I Forum sono luoghi in cui le persone portano idee e responsabilità condivisa: metterli nelle condizioni di lavorare bene significa investire nella comunità e nella cura dei quartieri.»