Il filosofo Cacciari riempie Sant'Agostino per la prolusione dell'ISSR Marvelli

Oltre 600 persone ieri sera hanno assistito nella chiesa di Sant’Agostino alla prolusione dell’anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze religiose Alberto Marvelli. A dialogare con lo studioso del pensiero russo Natalino Valentini il filosofo Massimo Cacciari.

Da una parte il pensiero illuminato e profondo di Pavel Florenky, uno dei massimi pensatori russi del 900, dall’altro la debolezza dell’Europa, dove il nichilismo ha preso il sopravvento e la volontà di potenza sta distruggendo il valore dell’alterità. I due studiosi si sono confrontati su un tema centrale come quello della verità, che pare non abbia più diritto di cittadinanza nella nostra epoca.

