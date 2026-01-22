'Il respiro della vita'
Il filosofo Cacciari riempie Sant'Agostino per la prolusione dell'ISSR Marvelli
In foto: Massimo Cacciari (@newsrimini)
di Redazione
1 min
Gio 22 Gen 2026 18:12 ~ ultimo agg. 18:34
Oltre 600 persone ieri sera hanno assistito nella chiesa di Sant’Agostino alla prolusione dell’anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze religiose Alberto Marvelli. A dialogare con lo studioso del pensiero russo Natalino Valentini il filosofo Massimo Cacciari.
Da una parte il pensiero illuminato e profondo di Pavel Florenky, uno dei massimi pensatori russi del 900, dall’altro la debolezza dell’Europa, dove il nichilismo ha preso il sopravvento e la volontà di potenza sta distruggendo il valore dell’alterità. I due studiosi si sono confrontati su un tema centrale come quello della verità, che pare non abbia più diritto di cittadinanza nella nostra epoca.
https://www.icaroplay.it/programmi/il-respiro-della-vita-il-filosofo-cacciari-riempie-la-chiesa-di-santagostino/
