  
Indietro
menu
menu

'Il respiro della vita'

Il filosofo Cacciari riempie Sant'Agostino per la prolusione dell'ISSR Marvelli

In foto: Massimo Cacciari (@newsrimini)
Massimo Cacciari (@newsrimini)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 22 Gen 2026 18:12 ~ ultimo agg. 18:34
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Oltre 600 persone ieri sera hanno assistito nella chiesa di Sant’Agostino alla prolusione dell’anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze religiose Alberto Marvelli. A dialogare con lo studioso del pensiero russo Natalino Valentini il filosofo Massimo Cacciari.

Da una parte il pensiero illuminato e profondo di Pavel Florenky, uno dei massimi pensatori russi del 900, dall’altro la debolezza dell’Europa, dove il nichilismo ha preso il sopravvento e la volontà di potenza sta distruggendo il valore dell’alterità. I due studiosi si sono confrontati su un tema centrale come quello della verità, che pare non abbia più diritto di cittadinanza nella nostra epoca.

https://www.icaroplay.it/programmi/il-respiro-della-vita-il-filosofo-cacciari-riempie-la-chiesa-di-santagostino/

 

Altre notizie
i lavori in corso
dopo il dissesto idrogeologico

Ripristino di via Ponte e Ponte Verucchio. Si aggiungono altri interventi
di Redazione
repertorio
Croatti: Governo chiarisca

Guide turistiche. Lo scritto per l'esame nazionale stronca il 98% dei candidati
di Redazione
la conferenza stampa
la musica e la shoa

Giorni della Memoria, Foibe e Giusti: il programma del Comune di Rimini
di Redazione
VIDEO
repertorio
inutili i soccorsi

Tragedia in palestra, malore fatale mentre si allena
di Lamberto Abbati
Irene Leardini
deceduta sul colpo

Investita da un camion, 39enne riminese muore a Londra
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO