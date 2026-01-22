Rimini e Riccione ancora capitali delle serie TV. Torna Italian Global Festival

Dopo l'ottimo riscontro della prima edizione nell'estate 2025, tornerà a Rimini e Riccione l'Italian Global Series, il Festival internazionale dedicato alle serie TV. Si svolgerà dal 3 all'11 luglio prossimi. A dare l'annuncio Chiara Sbarigia, presidente di APA – Associazione Produttori Audiovisivi.

Lo scorso anno il festival vide la partecipazione di star internazionali come Kevin Spacey a Can Yaman. Coinvolti 155 i prodotti seriali provenienti da 34 Paesi diversi, e moltissime personalità dell’audiovisivo internazionale e altre legate ai migliori prodotti italiani dell’anno che hanno ricevuto i Premi Maximo.

"Come promesso - afferma il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni -, il Festival torna in Romagna per il secondo anno consecutivo, in un territorio che ha dato forma a immaginari riconosciuti nel mondo: la terra di Federico Fellini, dove l’immaginazione è cultura e identità. Qui le serie non sono solo intrattenimento: sono racconto, industria, lavoro, futuro. Portano con sé promozione del territorio, attenzione internazionale, milioni di euro di indotto. Ma soprattutto portano orgoglio. Sono certa che anche quest’anno arriveranno grandi titoli, grandi ospiti, grandi storie. E sono certa che il mondo guarderà ancora una volta a questa terra, riconoscendone la bellezza, l’incredibile talento e l’energia che sa trasmettere. Perché quando l’Italia investe nelle sue storie, non celebra il passato: costruisce il futuro”.

Madrina e presentatrice dell’edizione 2026 è l’attrice Matilde Gioli. Ci saranno poi alcune novità nel format come una nuova sezione interamente dedicata ai bambini, un maggiore spazio ai mestieri artistici e un premio ai Casting Directors.n

"Confermate - rivela la presidente di APA, Chiara Sbarigia - le grandi anteprime internazionali in concorso, le keynotes con le figure di spicco della serialità e gli incontri con i beniamini del pubblico. Le produzioni originali italiane saranno le grandi protagoniste del Festival, confermando il successo di un settore capace di raccontare il nostro Paese ad un pubblico sempre più globale”.

“Quest’anno intendiamo ampliare il nostro spazio di riflessione alle tante professionalità che lavorano al successo della serialità italiana e internazionale -aggiunge Marco Spagnoli, direttore artistico - dalla scrittura alla musica, dai costumi alle scenografie fino ad arrivare al lavoro di costruzione di veri e propri universi narrativi che segnano il nostro presente così come accade da sempre con la grande letteratura. Puntiamo a valorizzare i talenti e le eccellenze del nostro paese, con particolare attenzione alla tutela dello Star System attuale e all’impegno per la costruzione di quello futuro, diventando presto un punto di riferimento e un luogo di incontro per l’industria nazionale e internazionale, all’insegna delle storie, dei talenti e delle produzioni audiovisive che da sempre rappresentano una delle eccellenze italiane più importanti."

“Accogliamo con grande soddisfazione la conferma dell’Italian Global Series in Emilia‑Romagna, un appuntamento che rafforza l’identità della nostra regione come casa naturale del cinema – afferma l’assessora al Turismo, Roberta Frisoni - Rimini e Riccione, con i loro luoghi simbolo e la magia felliniana che ancora oggi si respira, diventano palcoscenici capaci di raccontare al mondo la nostra creatività, la bellezza del territorio e la sua storia”.