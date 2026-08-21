47esimo Meeting. Gli incontri su Icaro TV della prima giornata

Ogni giorno Icaro TV trasmetterà in diretta o in differita gli incontri principali della 47esima edizione del Meeting per l'Amicizia tra i popoli.

Gli incontri di venerdì 21 agosto

Alle 13,30

IL DOLORE, L’AMICIZIA, LA SPERANZA

Roseline Hamel, sorella di padre Jacques Hamel; Nassera Kermiche, madre di uno degli attentatori. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS



Roseline Hamel ha perso il fratello, padre Jacques, ucciso sull'altare nel 2016. Nassera Kermiche ha perso il

figlio, era uno degli attentatori. Due donne, due sofferenze impossibili da portare da sole. Si sono incontrate e

sono divenute amiche, di più, ora sono "sorelle di dolore". Questa è la loro storia: una speranza per tutti.

Alle 15



SULLE ORME DI AGOSTINO

Catherine Conybeare, Leslie Clark Professor in the Humanities and Professor of Greek, Latin, and Classical Studies, Bryn Mawr College e autrice di Agostino l'Africano (Ed. LEV); Joseph L. Farrell, priore generale degli Agostiniani; S.Em. Card. Jean-Paul Vesco, arcivescovo metropolita di Algeri. Modera Alessandro Banfi, giornalista, direttore comunicazione Fondazione Oasis

Lo scopo è raccontare il santo di Ippona, dopo la prima visita di un Papa "figlio di Agostino" in Algeria, la sua terra. La sua attività di Vescovo nell'Africa romana, che ha lottato contro le eresie e il suo invito ai cristiani a condividere il cammino con gli altri uomini. «Qui», ha detto Leone XIV in terra algerina «Sant'Agostino ha amato il suo gregge cercando la verità con passione e servendo Cristo con fede ardente».

Alle 17

TALENTI IN CERCA DI FUTURO. LAVORO, GIOVANI E DEMOGRAFIA



In collaborazione con Compagnia delle Opere

Maria Anghileri, presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca; Ettore Prandini, presidente Coldiretti. Modera Andrea Dellabianca, presidente Compagnia delle Opere



Le imprese cercano lavoratori e non li trovano: è il paradosso al centro della crisi demografica italiana. Senza un lavoro stabile non c'è radicamento, e senza radicamento non c'è scommessa sul futuro, né famiglia. Imprenditori, banche e istituzioni si confrontano su come ricucire lo scarto tra domanda e offerta, tra formazione e mercato, tra territori che si svuotano e filiere che non trovano forza lavoro. Con il sostegno di Tracce, Intesa Sanpaolo, Invitalia, Università Cattolica del Sacro Cuore, FormaTemp, Università degli Studi Guglielmo Marconi

Alle 22,30



L’INCREDIBILE MAGNETOSFERA DI GIOVE E LE SUE AURORE POLARI

Sara Gasparini, ricercatrice, University of Bergen e NASA Goddard Space Flight Center; Antonino Francesco Lanza, dirigente di ricerca, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Catania. Modera Mariachiara Rossetti, prima ricercatrice, Istituto Nazionale di Astrofisica, IASF-Milano

Le aurore polari sono tra gli spettacoli più belli che la natura ci offre. Quali sono i processi fisici che le producono sul nostro pianeta e su Giove? Illustreremo brevemente le aurore polari della nostra Terra e le confronteremo con quelle del pianeta Giove così come appaiono nell’immagine ripresa dal telescopio spaziale James Webb.

alle 00





FATTO BENE, TUTTI I GIORNI

In collaborazione con Compagnia delle Opere

Denis Amadori, amministratore delegato Gruppo Amadori; Stefano Berni, direttore generale Consorzio Grana Padano; Maurizio Fugatti, presidente Provincia autonoma di Trento; Maurizio Gardini, presidente Confcooperative e presidente Conserve Italia; Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura; Cristina Scocchia, amministratore delegato Illycaffè. Modera Alessandro Bracci, vicepresidente Compagnia delle Opere e presidente e amministratore delegato

Teddy S.p.a.



C'è un amore quotidiano nel lavoro fatto bene. Una forma di Formaggio Grana Padano DOP matura lentamente, seguendo tempi e metodi che ne esaltano la qualità. Il risultato è un'emozione tutta italiana.. Un chicco arrivato da lontano è il caffè tra i più amati al mondo. Una provincia alpina tiene insieme tradizione e innovazione. Le cooperative sviluppano nuovi modelli di welfare e comunità, difendendo l'economia reale. La cucina italiana è patrimonio dell'umanità. Sono le eccellenze del nostro Paese e si incontrano al Meeting. Con il sostegno di Confagricoltura, Regione Friuli-Venezia Giulia, McDonald';s Italia, Italian Exhibition Group, Marr, Yoga.

www.meetingrimini.org