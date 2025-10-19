  
terapia intensiva neonatale

Dalla campagna 'Never Give Up' un importante sostegno a 'La Prima Coccola'

In foto: la consegna dei fondi raccolti
la consegna dei fondi raccolti
di Redazione   
Dom 19 Ott 2025 09:55
Si è conclusa la campagna solidale “Never Give Up” a sostegno dell’Associazione “La Prima Coccola”, in collaborazione con Live Charity e Studio Fisioterapico Lazzari, ben 3.311 euro la cifra raccolta. Un traguardo raggiunto attraverso le connessioni umane, passaparola, testimonial, società sportive, Sindache e Giunte Comunali di Cattolica, San Giovanni in Marignano e Gabicce Mare, una sinergia destinata al Progetto “A un Passo da Te-La Casa delle Famiglie”, che offre un alloggio gratuito alle famiglie dei neonati ricoverati nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Infermi di Rimini. Un connubio fra sport e solidarietà, iniziato ad Aprile, che in pochi mesi, ha visto la partecipazione di tantissime persone. Il progetto mette a disposizione spazi per genitori e familiari dei neonati ricoverati in TIN, un luogo da poter chiamare casa, anche per chi si trova lontano dalla propria abitazione. Dai promotori della campagna "un grande grazie è rivolto alle volontarie dell'Associazione La Prima Coccola, a tutti gli operatori che ogni giorno con amore lavorano in questi reparti ospedalieri, e alle persone dal cuore grande che hanno sposato questa iniziativa".

In foto la consegna dell’Assegno con Veronica Lisotti fondatrice di Never Give Up, Barbara Vannoni e Chaiara Soldati volontarie de La Prima Coccola, Roberto Bettini volontario Associazione Live Charity e gli operatori del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Infermi di Rimini.

