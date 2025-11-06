  
Caos Rimini F.C.

Ufficiale: Stefano Giammarioli lascia il Rimini F.C.

In foto: Stefano Giammarioli
Stefano Giammarioli
di Icaro Sport   
Gio 6 Nov 2025 18:38 ~ ultimo agg. 18:49
Stefano Giammarioli lascia la Rimini Calcio. Il direttore sportivo e direttore generale (di fatto, ma mai ufficializzato in realtà dal club biancorosso, che a tutt'oggi non ha un organigramma societario) comunica la sua decisione, già nell'aria da giorni, in una nota.

Del resto Giammarioli aveva sempre detto che se fosse rimasta questa proprietà o se il Rimini F.C. non fosse stato ceduto all'importante gruppo che si era avvicinato al club biancorosso a inizio ottobre avrebbe lasciato l'incarico (ricoperto da volontario). E così ha fatto.

"Con grande dispiacere comunico la mia decisione di lasciare il Rimini Calcio - scrive Giammarioli -.

È una scelta sofferta, maturata dopo un’attenta riflessione, ma al momento non ci sono purtroppo i presupposti per poter proseguire insieme questo percorso.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla società, al Mister, allo staff tecnico e a tutti i miei compagni di squadra per il tempo condiviso, l’impegno quotidiano e le emozioni vissute.

Un ringraziamento particolare va anche al segretario Bellantoni, al team manager Gatta e al magazziniere Elio, all' ex responsabile del settore giovanile Tamai e alla sua squadra operativa, che hanno sempre svolto il loro lavoro con serietà e dedizione, nonostante un ambiente lavorativo  non sempre facile.

Un pensiero speciale va infine ai tifosi del Rimini, che con passione e affetto hanno sempre sostenuto la squadra in ogni momento: il vostro calore resterà per me un ricordo indelebile.

Con affetto e riconoscenza".

