Fino al 12 novembre la mostra "Pedale Riminese - 80 anni sui pedali"

Con i suoi ottant’anni il Pedale Riminese è una delle società più longeve non solo di Rimini, ma dell’intera Romagna.
Per celebrare l’importante anniversario la società ha allestito nel cortile della Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini la mostra fotografica “Pedale Riminese – 80 anni sui pedali”, inaugurata nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre (la società fu fondata il 5 novembre 1945) e che sarà visitabile tutti i giorni fino al 12 novembre, dalle 9:00 alle 19:00.
