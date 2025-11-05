Pioggia di medaglie per il Centro karate Rimini-Cervia all'Open di Romagna

Si è svolta a Ravenna la prima edizione dell’Open di Romagna di Karate.

Numerosa la partecipazione degli atleti appartenenti ai Club di tutta la Regione che nella giornata di domenica 2 novembre hanno dato vita ad una gara entusiasmante e di alto livello tecnico.

Il Centro karate Rimini-Cervia ha schierato i suoi più piccoli atleti, tutti al di sotto dei 14 anni, preparati dai Maestri Livio e Simone Montuori.

Strepitosi i risultati ottenuti con un bottino di medaglie da record. Come nelle precedenti competizioni tutti gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia sono saliti sul podio nelle varie specialità confermando l’altissimo livello di preparazione della squadra.

I partecipanti si sono confrontati nelle specialità del Kata (forma) e del Kumite (combattimento).

Questi i risultati:

- Leone Meliconi, classe 2017: oro nel kumite e argento nel kata

- Massimiliano Donnarumma, classe 2016: bronzo nel kumite e oro nel kata

- Davide Leria Benvenuti, classe 2015: bronzo nel kumite e oro nel kata

- Anna Donnarumma, classe 2013: bronzo nel kumite e oro nel kata

- Francesca Racis, classe 2017: argento nel kumite e argento nel kata

- Leonardo Cardamone, classe 2017: oro nel kumite e bronzoo nel kata

- Eva Gennaretti, classe 2015: bronzo nel kumite e oro nel kata

- Riccardo Savino, classe 2017: oro nel kumite e oro nel kata