A Ravenna

Pioggia di medaglie per il Centro karate Rimini-Cervia all'Open di Romagna

In foto: Gli atleti del Centro karate Rimini-Cervia
Gli atleti del Centro karate Rimini-Cervia
di Icaro Sport   
Mer 5 Nov 2025 19:56 ~ ultimo agg. 20:02
Tempo di lettura 2 min
Si è svolta a Ravenna la prima edizione dell’Open di Romagna di Karate.

Numerosa la partecipazione degli atleti appartenenti ai Club di tutta la Regione che nella giornata di domenica 2 novembre hanno dato vita ad una gara entusiasmante e di alto livello tecnico.

Il Centro karate Rimini-Cervia ha schierato i suoi più piccoli atleti, tutti al di sotto dei 14 anni, preparati dai Maestri Livio e Simone Montuori.

Strepitosi i risultati ottenuti con un bottino di medaglie da record. Come nelle precedenti competizioni tutti gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia sono saliti sul podio nelle varie specialità confermando l’altissimo livello di preparazione della squadra.

I partecipanti si sono confrontati nelle specialità del Kata (forma) e del Kumite (combattimento).

Questi i risultati:

- Leone Meliconi, classe 2017: oro nel kumite e argento nel kata
- Massimiliano Donnarumma, classe 2016: bronzo nel kumite e oro nel kata
- Davide Leria Benvenuti, classe 2015: bronzo nel kumite e oro nel kata
- Anna Donnarumma, classe 2013: bronzo nel kumite e oro nel kata
- Francesca Racis, classe 2017: argento nel kumite e argento nel kata
- Leonardo Cardamone, classe 2017: oro nel kumite e bronzoo nel kata
- Eva Gennaretti, classe 2015: bronzo nel kumite e oro nel kata
- Riccardo Savino, classe 2017: oro nel kumite e oro nel kata

