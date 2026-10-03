In Cineteca i ricordi del 1989 con 'L'estate cattiva' di Maurizio Ceccarini

Un incontro partecipato, con un coinvolgimento attivo del pubblico, alla Cineteca di Rimini per la presentazione di L’estate cattiva, il romanzo di Maurizio Ceccarini pubblicato da Panozzo Editore. L’incontro, inserito nella rassegna “Libri da queste parti” della Biblioteca Gambalunga, ha visto il dialogo tra l’autore e Tommaso Panozzo.

Al centro della conversazione l’estate del 1989, segnata dall’emergenza delle mucillagini e dalle conseguenze sul turismo della Riviera. Ceccarini ha ricordato di avere vissuto quella stagione da sedicenne, osservando da vicino le preoccupazioni degli operatori turistici e il clima di incertezza che attraversava la città. Il romanzo nasce però anche da un lavoro di ricerca: l’autore ha raccontato di avere consultato i quotidiani dell’epoca per comprendere l'impatto della crisi sulla città, sul turismo della Riviera e sulla sua immagine nei mercati stranieri. Alla ricerca documentaria si è affiancata la ricostruzione dell’atmosfera di quegli anni attraverso la musica, i luoghi e le abitudini quotidiane, dai jukebox alle sale giochi.

La Rimini del 1989 viene raccontata attraverso le vicende dei Colombo, una famiglia di fornai legata indirettamente al turismo. Una scelta che permette di osservare la crisi da una prospettiva diversa da quella tradizionale di alberghi e stabilimenti balneari e, insieme, di raccontare il passaggio generazionale fra la Rimini costruita nel dopoguerra e quella che alla fine degli anni Ottanta stava cercando nuove strade, anche attraverso il crescente peso del mondo della notte e delle discoteche.

Nel dialogo è emersa così l’idea alla base di L’estate cattiva: raccontare un grande momento di crisi collettiva attraverso le conseguenze che ebbe sulla vita ordinaria di una famiglia riminese, intrecciando memoria personale, documentazione storica e narrativa. L'incontro è stato poi occasione per condividere insieme al pubblico in sala ricordi e considerazioni su quella stagione che rimane nella memoria collettiva riminese.

I prossimi appuntamenti di Libri da queste parti:

Martedì 6 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.30

Alberto Cassani

Adrenalina, Baldini e Castoldi, 2026

in dialogo con Vera Bessone e Paolo Zanfini

Venerdì 9 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.00

Simona Talenti

Rimini, Pendragon, 2026

in dialogo con Gian Luca Farinelli e Valentina Orioli

Evento in collaborazione con Fondazione RPT Rimini