Fiera di San Michele a Santarcangelo. Il programma della giornata conclusiva

Si conclude oggi la due giorni della Fiera di San Michele a Santarcangelo con iniziative dedicate a medioevo, bambini, natura, animali e prodotti del territorio.

Dalle 8,30 alle 22 le piazze Ganganelli, Marini e Marconi e le vie del combarbio ospitano le iniziative commerciali: dagli ambulanti alla piccola campionaria, dal mercatino di San Michele a quello della salute, dalla festa agricola agli artigiani creativi fino ai punti ristoro. Dalle 10 alle 20 piazza Marini ospita anche le giostrine per bambini e bambine.

Il parco del Campo della Fiera e via de Bosis saranno invece i punti di riferimento per le attrazioni più amate dal pubblico: animali e rievocazioni medievali. L’area verde ospita infatti gli animali da cortile e della fattoria, le installazioni e i punti informativi di WWF e CRAS, il veterinario comportamentista, le sculture volatili e i centri cinofili “Io mi fido di te”, “Urban dog” e “Lago Riviera”. Dalle 9 alle 19 al Campo della Fiera è allestita anche la cittadella medievale “Michael 1372” a cura del gruppo Mons Jovis, che propone un ricco calendario di rievocazioni storiche – dalla danza alla giocoleria, dalla scherma ai duelli – mentre alle 15,30 si esibirà in un corteo medievale per le vie della iera.

Per scoprire il patrimonio storico e naturalistico del territorio, Valmatrek propone invece il gravel “Le strade bianche del Montefeltro” e l’urban trek “Sulle orme dell’Arcangelo”, entrambi a pagamento.

Mentre il Campo della Fiera raccoglie le proposte dedicate ad animali e medioevo, piazza Ganganelli è invece la “piazza dei Cipolloni” che vede protagonista la cipolla dell’acqua di Santarcangelo, presidio slowfood e ingrediente principale nelle ricette dei Chef to Chef. Alle ore 11 di domenica 27 settembre si terrà il “comizio agrario” sulla cipolla dell’acqua, tenuto dal giornalista enogastronomico Giorgio Melandri insieme a Silver Succi, chef del ristorante Quartopiano, Raffaella e Federica Mambelli del Caseificio Mambelli. Al termine è previsto un momento di assaggio e degustazione. Prosegue fino al 4 ottobre anche l’iniziativa “La cipolla nel piatto”: ristoranti e osterie della città propongono menù e piatti che hanno per protagonista la “bionda” di Santarcangelo.

Dal percorso verso una maggiore sensibilità legata al benessere animale e alla tutela dell’ambiente nasce il progetto “Gazòtt” – realizzato in collaborazione con Blu Nautilus, Pro loco Santarcangelo e FoCuS – che prevede installazioni visivo-sonore nelle vie centrali del combarbio (dalle 8 alle 22), una performance musicale di e con Fabio Mina presso le grotte di San Michele, Luogo del Belsentire, che si concluderà con un percorso sonoro fino al Musas dove, alle 18, è in programma anche l’allestimento visivo e sonoro “Gazòtt: l’hortus Conclusus”. Il progetto a cura di Anton Roca ed Emiliano Battisti rivisita in chiave più rispettosa del benessere animale i tradizionali eventi con gli uccelli da richiamo tipici delle passate edizioni della Fiera di San Michele.

La messa per San Michele sarà invece celebrata dal vescovo Nicolò Anselmi alle ore 20,30 di martedì 29 settembre nella chiesa Collegiata.

Il programma della Fiera, tutte le informazioni utili, come i percorsi suggeriti per raggiungere la manifestazione in bicicletta attraverso la bicipolitana, sono pubblicati sul sito www.santarcangelofiere.it. La Fiera di San Michele è organizzata da Blu Nautilus per conto dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo.