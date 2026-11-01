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al Palazzo del Fulgor

Carlo Dolcini presenta "I vitelloni. Federico Fellini applaudito e incompreso"

In foto: "i Viterlloni"
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Redazione
   
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Nel 1953 I vitelloni conquistò il Leone d'argento alla Mostra del Cinema di Venezia, contribuendo all'affermazione di Federico Fellini. A oltre settant'anni di distanza, uno dei film più celebri del regista riminese continua tuttavia a sollevare interrogativi sulla sua nascita e sul suo significato. A ripercorrerne la storia è Carlo Dolcini, autore di I vitelloni. Federico Fellini applaudito e incompreso (Panozzo Editore). L'autore, in dialogo con Marco Leonetti, presenterà il libro giovedì 5 novembre alle ore 17.30 al Palazzo del Fulgor di Rimini, nell'ambito della rassegna Fellini Open – Talk&Book.

la copertina

La scheda del libro:

In questo libro Carlo Dolcini conduce il lettore dentro e oltre il capolavoro del regista, restituendone la complessità attraverso un’indagine rigorosa e appassionata. Tra fonti rare, testimonianze dirette, materiali d’archivio e approfondimenti critici, emerge il ritratto di un’opera tanto celebrata quanto, ancora oggi, in parte incompresa.

Dalla difficoltosa genesi produttiva alle scelte narrative, dal significato del titolo alla costruzione dei personaggi, fino alle interpretazioni del celebre finale, il volume svela il laboratorio creativo di Fellini e illumina le tensioni profonde che animano il film: la provincia come luogo reale e simbolico, l’ironia che si intreccia alla malinconia, la fuga come possibilità o illusione di salvezza. Un saggio ricco e coinvolgente, destinato a studiosi, appassionati di cinema e lettori curiosi, che restituisce tutta la vitalità e l’ambiguità di una delle opere più emblematiche di Federico Fellini. 

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