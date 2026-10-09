Andare per Grand Hotel. A Cattolica la presentazione del libro di Stefano Pivato

Alla scoperta di architetture senza tempo e delle storie che le hanno attraversate. Stefano Pivato presenta il libro “Andare per Grand Hotel” (edizioni Il Mulino, 2026) sabato 10 ottobre alle 17 al Palazzo del Turismo, in dialogo con il professore Alessandro Bondi. L’ingresso è libero.

Stefano Pivato (storico, saggista e scrittore, professore emerito di Storia Contemporanea presso l'Università di Urbino e già Rettore della stessa Università), dialogherà col professor Bondi (Docente di Diritto Penale all'Università di Urbino). A introdurre la conferenza sarà Alessandro Boccalini (Vicepresidente di Almanacco APS). Dorigo Vanzolini presenterà una serie di immagini che raccontano la storia dei Grand Hotel e Stabilimenti balneari del nostro territorio.

La scheda di libro e autore:

I Grand Hotel, simbolo della vacanza altolocata di fine secolo, imitano le abitazioni della migliore aristocrazia europea, all’insegna del lusso, dello sfarzo e della grandiosità. All’apice del loro fulgore fra la seconda metà dell’Ottocento e la Belle Époque, per declinare poi alla vigilia della prima guerra mondiale, essi rappresentano quello che i castelli hanno significato per la nobiltà medievale: una ribalta in cui inscenare il proprio scintillante stile di vita. L’itinerario si snoda, da nord a sud, non solo nello spazio di quel lusso italiano, ma anche nel tempo: dai primi edifici tardo ottocenteschi sulla costa ligure fino agli anni ’60. Senza scordarsi, con gustosi interludi, di renderli vividi nel loro sgranarsi quotidiano e di restituirci quelle atmosfere, felpate e sensuali, con le memorie di scrittori e musicisti che vi hanno soggiornato.

Stefano Pivato Bio: Stefano Pivato ha insegnato Storia contemporanea nelle Università di Urbino e Trieste. Per il Mulino ha pubblicato: «I comunisti mangiano i bambini» (2017), «I comunisti sulla Luna. L’ultimo mito della Rivoluzione russa» (con M. Pivato, 2017), «Storia sociale della bicicletta» (2019), «Storia dello sport in Italia» (con P. Dietschy, 2019), «La felicità in bicicletta» (2021), «Tifo» (con D. Marchesini, 2022), «Andare per colonie estive» (2023) e «Alla riscossa. Emozioni e politica nell’Italia contemporanea» (2025).