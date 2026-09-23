A Riccione una passeggiata culturale sulla storia di Maria Boorman Ceccarini

Sabato 26 settembre alle 16 a Riccione si terrà una passeggiata culturale dal titolo "Maria Ceccarini, una donna straordinaria". L'iniziativa, ideata e condotta da Michela Cesarini di Discover Rimini, rientra nella Wellness Week – Romagna 23-30 settembre e ha il patrocinio del Comune di Riccione. Luogo d’incontro: davanti alla facciata storica dell’Ospedale “Ceccarini” (Corso Fratelli Cervi, angolo viale Ceccarini), alle 16.00. Fine del percorso: Palazzo del Turismo.

La presentazione dell'iniziativa:

La Passeggiata culturale andrà alla scoperta della straordinaria figura di Maria Boormann Ceccarini (New-York 1837-Riccione 1903) conducendo i partecipanti in un percorso a piedi dalla facciata storica dell’Ospedale Ceccarini, dove è presente il suo ritratto, passando per il celebre viale di Riccione che porta il suo nome, fino al Palazzo del Turismo.

Maria Boorman Ceccarini è un esempio luminoso di munificenza e di rispetto delle diversità, per la convinzione che l’istruzione dei bambini e la cura della salute siano fondamentali per il benessere delle persone. Ancora oggi le istituzioni da lei create alla fine dell’Ottocento, l’Ospedale “Giovanni Ceccarini” e la Scuola dell’Infanzia “Maria Ceccarini”, sono corpi vivi e contribuiscono alla crescita della comunità riccionese.

Di origine statunitense, Maria Boorman si era trasferita in Italia con l’amato marito, il dottor Giovanni Ceccarini, dedicando energie e denari in opere filantropiche in favore della comunità riccionese, senza distinzione di sesso, censo e religione. Contributo di partecipazione: 10 euro a persona (gratuito fino a 18 anni).

La passeggiata culturale, della durata di 2 ore, è adatta a tutti, sono solo necessarie scarpe comode e la curiosità di scoprire una parte fondante della storia di Riccione e della sua comunità.

Info e preno (obbligatoria): Tel. 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

Ringraziando per l’attenzione e per la diffusione che potrete dare alle iniziative,

invio cordiali saluti, con l’augurio di una buona giornata,