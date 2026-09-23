Aggiudicato all'asta (a suon di rilanci) il Grand Hotel di Riccione

Il Grand Hotel di Riccione, finito sotto sequestro nel luglio scorso, ha un nuovo proprietario. In mattinata si è tenuta l'asta partendo da una base di 24.864.000 euro per l'intero compendio. Due i partecipanti che si sono sfidati a suon di rilanci (da 250.000 euro) fino all'aggiudicazione finale per un valore di 29.365.000 euro. Ad aggiudicarsi la piena proprietà della struttura e dell'intero comparto immobiliare è la società New Eden srl, con sede a Rimini. E' la stessa realtà che si era aggiudicata l'asta per le ex colonia Bertazzoni, operazione da 3 milioni e 150 mila euro. Ha come attività principale lo sviluppo di progetti immobiliari, ristrutturazione, rigenerazione urbana e realizzazioni nel settore dell'accoglienza (es. condhotel e complessi ricettivi).

Per il Grand Hotel si tratta dell’epilogo di una vicenda iniziata nel 2023 con il fallimento della Marebello Spa, proprietaria dello storico complesso affacciato su viale Milano.

Nel luglio scorso proprio il fallimento della Marebello Spa, del patron Giulio Andreatta, era finito al centro di un'inchiesta. Secondo la Procura di Rimini invece di riconsegnare il complesso alla curatela, sarebbe stato messo in piedi un articolato sistema di società con prestanome e subaffitti a catena per mantenere il controllo della struttura e sottrarre gli introiti ai creditori. Sei le persone indagate, tutte denunciate a piede libero, con accuse a vario titolo di bancarotta fraudolenta per distrazione, false comunicazioni sociali e bancarotta preferenziale.

Ora per il Grand Hotel si potrebbe aprire una nuova storia.