Metro, nessun passo indietro dell'azienda: a fine aprile la chiusura

Nessun passo indietro da parte dell’azienda: il 30 aprile chiuderanno i punti vendita di Metro a Rimini e Pozzuoli. Oggi a Roma si è svolta una nuova riunione del tavolo interministeriale, che per il sindacato UIltucs Campania non ha portato a risposte significative: “L’ azienda continua sulla propria posizione continuando a mortificare la dignità dei lavoratori che per anni hanno garantito con dedizione la propria prestazione lavorativa”, si legge in un post del sindacato. Fuori dal ministero c’è stata una manifestazione dei sindacati. Sono 32 i lavoratori della sede di Rimini, 90 quelli della sede nel comune napoletano. Il tavolo è stato aggiornato al 5 marzo.