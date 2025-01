Calliope porta al Parco Giovanni Paolo II la 'Animal Factory' di Luca Boscardin

🔊 Ascolta l\'audio

E’ stato inaugurata oggi al parco Giovanni Paolo II di Rimini “Animal Factory”, l’installazione di alcune sculture minimaliste dell’artista Luca Boscardin. L’opera è la prima installazione pubblica in Italia, donata alla città da Calliope, brand di lifestyle accessibile del Gruppo Teddy, tramite la linea Calliope Kids, dedicata al mondo dei più piccoli. All’inaugurazione hanno partecipato autorità del comune di Rimini tre le quali il Sindaco Jamil Sadegholvaad, collaboratori Teddy con le loro famiglie e clienti.

“Animal Factory” e’ il progetto vincitore di un concorso organizzato dal quartiere di Amsterdam NDSM-werf nel 2021, installato in varie città d’Europa che ora arriva in Italia. Si tratta di una collezione di animali in ferro, disegnati in maniera stilizzata con dimensioni e proporzioni degli animali in carne ed ossa. Le sculture sono realizzate in tubolari di ferro e dipinte con diversi strati di vernice in colori sgargianti. Ogni animale “veste il suo colore brillante e stimola i passanti a far correre la fantasia e l’immaginazione”.

Calliope ha voluto donare alla città di Rimini questa installazione artistica “per condividere con le famiglie il suo stile e l’ “Embrace Wonder” che lo contraddistingue. Attraverso la sua linea Kids, infatti, Calliope vuole invitare adulti e bambini ad esprimere la propria personalità, lasciandosi incantare dall’ispirazione della natura e degli animali, abbracciando la meraviglia”.

Il Sindaco di Rimini Sadegholvaad ha detto: “Le installazioni artistiche negli spazi pubblici portano un valore aggiunto di bellezza e creatività per migliorare i luoghi aperti e renderli spazi di incontro e relazioni. Queste sculture artistiche, ispirate alla natura e all’immaginazione dei bambini, sono veicoli di comunicazione per dare contenuto e condivisione a momenti ricreativi negli spazi urbani, sviluppando suggestioni e favorendo nuove forme di concezione e fruizione delle aree verdi. Un progetto pilota che unisce fantasia, design e creatività , reso possibile grazie alla generosità di un’azienda importante del territorio come il Gruppo Teddy, che ringrazio, con l’auspicio che operazioni come queste possano essere da esempio per altri imprenditori che lavorano sul territorio e intendono restituire bellezza alla comunità”