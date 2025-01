13° Memorial Mario Fabbri: l'U14 Emilia-Romagna batte il Veneto

🔊 Ascolta l\'audio

Esordio vincente e convincente per la selezione Under 14 maschile dell’Emilia-Romagna nella prima giornata del 13° Memorial Mario Fabbri. I biancorossi, infatti, sul campo di Miramare, hanno sconfitto il Veneto per 103-67. Domani (sabato) sono in programma, presso la palestra “Sforza”, a Rimini, le altre due partite del girone B: alle ore 11 contro il Friuli Venezia Giulia della “stellina” Agnolin e alle 18 contro la sempre ostica Toscana.

Sempre domani prenderà il via l’Academy Cup Finals, categoria Under 15 femminile, dove le 11 atlete della nostra regione sono state suddivise in 8 squadre con ragazze provenienti da tutta Italia.

Questo il calendario: ore 18 (Palestra Rodari – Rimini) Alley Oop-Assist; (Palasport Flaminio- Rimini) Box Out-Pick and Roll; ore 20 (Palestra Rodari – Rimini) Rebound-Slam Dunk; (Palasport Flaminio – Rimini) Step Back-Zone Press

UNDER 14 MASCHILE

EMILIA ROMAGNA-VENETO 103-67 (29-6; 56-26; 82-43)

Emilia-Romagna: Manzo (Assigeco Academy Piacenza) 17, Tolomelli (S.G. Fortitudo Bologna) 3, Cerminara (One Team Forlì) 7, Maietti (Cestistica Argenta) 8, Focaccia (Cesenatico 2000) 4, Monti (Pontevecchio Bologna) 4, Padrini (Bakery Piacenza) 3, Mazzone (Bsl San Lazzaro) 13, Govoni (S.G. Fortitudo Bologna) 15, Girardi (One Team Forlì) 6, Haka (Benedetto 1964 Cento) 7, Mambriani (Reggiana) 16. All. Carnaroli.

Veneto: De Marchi 2, Apostoli 9, Gottardi 15, Paolin, Vigneri 12, Menato 4, Osayande, Rizzato 4, Garbin, Magagnotti 8, Costantini 2, Guggia 11. All. Salvato.

Era difficile ipotizzare alla vigilia una facile vittoria contro il Veneto, avversario storico della nostra regione, ma la gara di esordio del “13° Memorial Mario Fabbri” è scivolata via senza particolari emozioni. In evidenza, in attacco, la coppia Manzo-Mambriani, ma tutto il roster ha girato a mille, surclassando il team bianconero.

Dopo le prime schermaglie (6-2), i nostri ragazzi acceleravano sfruttando i maggiori centimetri (su tutti il reggiano Mambriani) e le superiori qualità tecniche. Dal 18-6 del 6’, si passava al 29-6 della prima sirena con Manzo assolutamente infermabile. La seconda frazione vedeva proseguire il buon momento dei padroni di casa che, pian piano, ampliavano il vantaggio fino al 52-20 del 18’ che risultava essere il momentaneo massimo vantaggio. Ovviamente, dopo l’intervallo, il Veneto aveva una reazione importante e cercava di rientrare, ma si doveva accontentare di un -22, 63-41. Era Mazzone, con 11 punti nel quarto, a permettere ai suoi compagni di vivere un ultimo periodo in assoluta tranquillità (82-43 al 30’). Da segnalare, infine, che l’Emilia-Romagna raggiungeva il massimo vantaggio, +38, sull’85-47 al 32’.

STAFF

RTT: Davide D’Atri

Allenatore: Daniele Carnaroli

Assistente: Andrea Mondini

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatrici Fisiche: Marja Nora e Paola Iemmi

Dirigente: Elena Benchimol

CALENDARIO

Sabato 4/1 (ore 11, palestra Sforza Rimini) ER-Friuli Venezia Giulia; (ore 18, palestra Sforza Rimini) ER-Toscana