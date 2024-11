Investita mentre attraversa la strada con il figlio di 2 anni

🔊 Ascolta l\'audio

Stava attraversando la strada con il figlio di due anni e mezzo quando è stata investita, per fortuna in maniera non grave, da un’auto condotta da un 24enne straniero. Si sono vissuti attimi di grande preoccupazione questa mattina (sabato) a San Giovanni in Marignano, dove in via Veneto, nei pressi del forno Buresta, poco dopo le 10.30, una 40enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale Ceccarini di Riccione per un presunto trauma all’addome.

La donna spingeva con una mano il passeggino, mentre nell’altra teneva il figlio che le camminava affianco. Il giovane alla guida di una Renault, che secondo alcuni testimoni viaggiava a velocità sostenuta, si sarebbe accorto solo all’ultimo della presenza in mezzo alla strada di madre e figlio. La frenata brusca ha certamente ridotto la velocità, ma non ha impedito l’impatto con la carrozzina (per fortuna vuota) e con lo donna, caduta sull’asfalto. Illeso, almeno stando alle prime notizie, il bimbo di due anni e mezzo.

Il 24enne è subito sceso dall’abitacolo per sincerarsi delle condizioni della 40enne, soccorsa in prima battuta da alcuni passanti. Poi la donna è stata affidata alle cure del 118. Nell’impatto con l’asfalto potrebbe avere riportato traumi multipli. Gli accertamenti a cui verrà sottoposta serviranno ad escludere fratture, ma non è in pericolo di vita. Il bimbo, invece, seppur spaventato, non avrebbe subito traumi. Sul posto per ricostruire con esattezza l’accaduto è intervenuta una pattuglia della polizia Locale.