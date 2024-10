Il Distretto Leo 108 A sceglie Rimini per il consiglio distrettuale

🔊 Ascolta l\'audio

Ha scelto Rimini il Distretto Leo 108 A per il suo primo consiglio distrettuale. I Club di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, con soci che vanno dai 14 ai 30 anni, si sono ritrovati quindi in Riviera, ospiti del Leo Club Rimini, presieduto da Francesco Raganato, per una giornata che si è divisa in tre momenti.

In mattinata si è svolta la seconda edizione di “Mare Nostrum”, la cui prima edizione, svoltasi il 28 aprile scorso, era stata il primo service del Leo Club Rimini, nato pochi mesi prima.

Ritrovo dei Leo e di qualche Lions poco dopo le dieci sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, vicino la ruota panoramica, e pulizia della battigia fino al Bagno 26 da pezzi di plastica, tappi, cocci di vetro, cicche di sigarette, fazzoletti e altri rifiuti.

Nel pomeriggio, in una sala dei Salesiani, il consiglio distrettuale. E serata conviviale.